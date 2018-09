Dragnea nu este surprins de cererea DNA de redeschidere a unui nou dosar împotriva sa

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că nu este "o surpriză" faptul că DNA a cerut redeschiderea unui dosar care îl vizează şi că el nu a ştiut la acea vreme că e anchetat, primind doar soluţia de neîncepere a urmăririi penale după cinci ani.



"Dar ce asta este vreo surpriză? Eu zic să mai caute prin arhivă că or mai fi dosare pe care nici ei nu mai ţin minte să le redeschidă. Nu tot ei mi-au dat neîncepere? Eu nici nu ştiam că sunt anchetat atunci. Am primit doar neînceperea după cinci ani de anchetă", a afirmat Dragnea, la Parlament.



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa pe 1 octombrie cu privire la cererea DNA de redeschidere a urmăririi penale într-un dosar care îl vizează pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



DNA a depus cererea pe data de 3 iulie şi are ca obiect "confirmare redeschidere urmărire penală (art. 335 alin. 4 NCPP)".



Dosarul îl vizează pe Liviu Dragnea, dar şi alte persoane sunt avute în vedere de DNA în această cauză: Mugur Băţăuş, Victor Piperea, Gheorghe Giui, Ion Mirancea, Victoriţa Păscuţu şi Marian Fişcuci. AGERPRES