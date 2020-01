Element-cheie al discuțiilor dintre polițiști și Alexandra, dispărut din rechizitorul „Caracal”

Unul dintre momentele-cheie ale evenimentelor petrecute la Caracal în ziua de 25 iulie 2019, imediat după ce Alexandra Măceșanu a apelat Serviciul Unic 112, în timp ce se afla sechestrată în casa lui Gheorghe Dincă, este prezentat, în mod diferit, în raportul efectuat de Corpul de Control al Ministerului Administrației și Internelor, față de rechizitoriul DIICOT, ajuns pe masa judecătorului de cameră preliminară al Tribunalului Olt, la sfârșitul săptămânii trecute. În raportul MAI, întocmit la cinci zile de la eveniment, se menționează că în discuțiile purtate de ofițerii Poliției Caracal cu Alexandra, aceasta le-a precizat că vede în curtea lui Dincă o mașină de culoare gri. În declarațiile date de aceiași polițiști la dosarul de urmărire penală, referirea la existența mașinii gri în curte, la momentul convorbirii, a dispărut. Care variantă este cea reală și de ce diferă cele două descrieri ale aceluiași moment? Mașina lui Gheorghe Dincă se afla, în acel interval orar, parcată în centrul Caracalului, astfel încât dacă Alexandra descria că o mașină de acea culoare se afla în curte, ar însemna că este vorba despre o altă mașină și, evident, de un complice al lui Gheorghe Dincă. Aspecte care nu se regăsesc absolut deloc în rechizitoriul trimis instanței.

Corpul de Control al ministrului de Interne a întocmit, în data de 30 iulie 2019, la cinci zile de la data la care Alexandra Măceșanu a apelat Serviciul 112, un raport cu privire la rezultatul verificărilor privind modul de acțiune al structurilor Ministerului Administrației și Internelor în cazul dispariției minorei Alexandra Mihaela Măceșanu. Conform acestui document, care a fost înaintat și Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT), „în vederea obținerii de detalii suplimentare legate de locație (adresa la care victima era sechestrată - n.red.), agent principal Neagoe Florentin a solicitat dispecerului Poliției Municipiului Caracal comunicarea numărului de telefon al victimei, după care a apelat-o, la ora 11.13, de pe telefonul personal, și a purtat o discuție cu aceasta, ocazie cu care i-a indicat mai multe detalii despre locația unde se afla și a comunicat adresa de pe cartea de vizită care aparținea unui inginer cadastrist”. Raportul Corpului de Control al MAI conține un element-cheie. Anume, acela că „la ora 11.29 apelanta a fost din nou sunată de pe telefonul agentului de poliție Neagoe Florentin, ocazie cu care comisarul Pistol Constantin a încercat să obțină informații legate de locația în care se afla. Cu ocazia discuției telefonice, polițistul a încercat să o calmeze pe fată și i-a cerut să-i spună unde se află și ce vede în jurul ei. Aceasta a relatat că este sechestrată într-o casă, de un bărbat care, în acel moment, nu se afla lângă ea, fiind plecat la farmacie, pentru a-i trata rănile provovate la mâini (…) Totodată, victima a precizat că în acea curte se află un brad, un nuc, o mașină platformă cu fiare vechi, UN AUTOTURISM GRI și mai mulți câini lupi dezlegați”.

Megane-ul lui Dincă a intrat în curte la ora 12.35

Se poate observa, așadar, că într-un document oficial, polițiștii din Caracal implicați în ziua de 25 iulie 2019 în operațiunea de salvare a minorei Alexandra Măceșanu arătau că victima le-a descris curtea casei lui Dincă, în care, la momentul în care aveau loc aceste discuții, vedea parcată o mașină de culoare gri.

Imposibil să fi fost mașina lui Gheorghe Dincă, celebrul autoturism Renault Megan cu care acesta își răpea victimele, deoarece

mașina se afla parcată, de la ora 8.30, în centrul orașului Caracal, lângă un hotel. Iar Gheorghe Dincă a revenit la autoturism abia

la ora 12.29, conform informațiilor coroborate de pe camerele de supraveghere, a declarațiilor unor martori și a unui apel telefonic efectuat de Dincă de pe aparatul lăsat în mașină, către un vecin care îl sunase de mai multe ori în acea dimineață.

Mai departe, conform datelor de la dosar, inserate inclusiv în rechizitoriu, autoturismul lui Gheorghe Dincă a pătruns în curtea casei din Calea Craiovei, nr. 169, cunoscută sub denumirea de „Casa groazei”, la ora 12.35.

Cu o oră și șase minute mai târziu de la momentul în care, potrivit Raportului Corpului de Control al MAI, Alexandra Măceșanu le

spunea polițiștilor Neagoe și Pistol că vede o mașină gri în aceeași curte. Informația furnizată de Alexandra și consemnată, inițial, în acest document trebuia să alerteze pe loc autoritățile și să genereze ipoteza existeței unor complici ai lui Gheorghe Dincă.

Ipoteză care, în cazul Alexandrei Măceșanu, cel puțin, este complet inexistentă la dosarul de urmărire penală instrumentat de DIICOT și deferit instanței de judecată. Iar în rechizitoriu, acest moment cheie descris de Alexandra nu există.

Acuzarea consemnează discuții despre mașină. Dar în alt sens

Putea ca mașina lui Gheorghe Dincă să fie parcată în două locuri diferite în același timp? Evident nu! Iar pentru ca acest amănunt să nu dea bătăi de cap inutile anchetatorilor, a dispărut cu totul de la dosarul DIICOT.

Rechizitoriul consemnează declarațiile de martor date de patru polițiști de la Poliția Municipiului Caracal, dintre care cele ale polișițtilor Florentin Neagoe și Constantin Pistol sunt edificatoare în legătură cu acest episod, în sensul că este extrasă, inginerește, referirea Alexandrei legată de prezența unei mașini gri în curte, așa cum consemnează Raportul Corpului de Control al MAI.

Astfel, agentul de ordine publică Florentin Marian Neagoe declară că a apelat numărul de telefon folosit de Alexandra, începând cu ora 11.13. „Am rugat-o să îmi relateze aspect cu privire la locație, adică să îmi spună ce vede în jur, pentru a putea identifica adresa exactă. Mi-a spus că în casă este foarte mare deranj, adică lucruri aruncate. Am întrebat-o dacă știe ce culoare are poarta de acces și mi-a spus că vede o poartă de culoare roșie, metalică, iar în curte se află un nuc, un brad și doi câini lupi”, scrie, în declarația dată la DIICOT, martorul Neagoe. Dispare, astfel, mașina gri din documentul MAI.

O declarație similară, în calitate de martor, a fost dată în fața organului de urmărire penală de șeful de la Investigații Criminale al Poliției Municipiului Caracal, comisarul Constantin Tudor Pistol. „În 25 iulie 2019, ora 11.30, am mers în sediul Poliției, în biroul unde se afla subinspectorul Fir Mihai Alexandru împreună cu alți colegi, printre care Bâcă Sorin și Neagoe Florentin.

Acolo am auzit că subinspectorul Fir vorbea la telefon cu o fată care îi explica că este sechestrată într-o casă. Am asistat puțin la discuție și, știind că subinspector Fir Mihai nu cunoaște foarte bine zona, i-am făcut semn să îmi dea telefonul pentru a discuta personal cu tânăra. (…) Am întrebat-o dacă îmi poate descrie unde se află, ce vede? Mi-a spus că vede în curte un brad, un nuc, o platformă gen remorcă cu fier vechi sau de fier vechi și că imobilul are un gard din tablă vopsit cu roșu”, precizează Pistol. Se poate observa că, de această dată, apare în „peisaj”, autospeciala-platformă cu fier vechi, dar nu și mașina gri, din raportul MAI. Ca și când ar dori să anihileze informația din 29 iulie, comisarul Constantin Pistol adaugă: „Am cerut fetei să-mi descrie mașina și

bărbatul care o luase, iar aceasta mi-a spus că mașina este un autoturism de culoare gri, nu cunoaște marca sau numărul de înmatriculare, dar a spus sigur că nu este Logan”.

Anchetă bazată pe declarațiile lui Dincă și pe interceptări din celulă

Reamintim faptul că, la sfârșitul săptămânii trecute, Gheorghe Dincă a fost trimis de DIICOT în judecată, sub aspectul săvârșirii a patru infracțiuni, printre care două de omor calificatul, două de profanare de cadavre, una de viol, una de act sexual cu un minor și trafic de persoane. Cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Olt abia după ce actul de acuzare a fost conformat de procurorul general interimar al României, Bogdan Licu. Și această conformare a venit abia după ce o comisie a Serviciului de Îndrumare și Control și de la Serviciul Criminalistic a verificat actele de urmărire penală, opinând că, în ciuda discrepanțelor, lacunelor și lipsurilor prezentate, acest rechizitoriu va sta în picioare în fața instanței. Rechizitoriul, care se întinde pe aproape 500 de pagini, conține o anchetă bazată aproape exclusiv pe declarațiile lui Gheorghe Dincă și pe discuții interceptate în arest, purtate de suspect cu un agent sub acoperire, acesta din urmă provocându-l pe Dincă aproape permanent atunci când se vorbea

despre faptele petrecute împotriva Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu.

Cadastristul cu cartea de vizită, audiat abia la mijlocul lunii octombrie

Episodul autoturismului nu este singurul element care diferă între ceea ce se consemnează într-un raport oficial și ceea ce se regăsește în rechizitoriu, element care, prin lipsa unor amănunte precum cel exemplificat mai sus, caută să justifice apetența aproape de zero a anchetatorilor de a căuta posibili complici ai lui Gheorghe Dincă sau să meargă măcar pe ipoteza că victimele acestui individ ar putea să se afle încă în viață. Iar discrepanțele dintre aceste informații creionează ipoteza că procurorii DIICOT încearcă, printre altele, să acopere neregulile săvârșite în 25 iulie 2019 de prima echipă de anchetatori de la Caracal.

Astfel, există elementul referitor la cartea de vizită găsită de Alexandra Măceșanu pe măsuța din camera obscură în care era sechestrată de Dincă. Pe acea carte de vizită, ea a găsit numele inginerului cadastrist Popescu Lucian Gabriel, adresa și numărul de telefon. Inițial, victima a comunicat această informație dispecerului de la 112 și de la IPJ Olt, crezând că numele și adresa îi aparțin răpitorului său. La ora 11.29, aceste informații erau cunoscute de toată conducerea Poliției Caracal. Însă cadastristul a fost contactat abia două ore mai târziu. De unde știm asta? Din declarația de martor a polițistului Neagoe, care precizează că-l știe pe inginerul Popescu de peste 20 de ani. „În jurnalul de apeluri al telefonului am stocate și în prezent data și orele cu apelurile inițiate către numita Măceșanu Alexandra și sunt de acord să îl pun la dispoziție, în vederea examinării (…) În jurul orei 13.45 (două ore și 15 minute mai târziu - n.red.), l-am contactat telefonic pe Popescu Lucian Gabriel, inginerul cadastrist, căruia i-am solicitat să îmi spună cui a dat cartea lui de vizită în Caracal, de puțin timp, și am insistat puțin să îl descriu pe bărbatul indicat e Alexandra, însă acesta mi-a spus că a dat multe cărți de vizită și că nu poate preciza exact cu cine a discutat sau cărei persoane i-a înmânat vreo carte de vizită”, scrie agentul Florentin Neagoe.

Interesant este că, ulterior, cadastristul Popescu și-a amintit că a fost căutat de Gheorghe Dincă la începutul lunii iulie, cerându-i să execute o lucrare de cadastru a casei din Calea Craiovei, nr. 169, deoarece dorea să o vândă. Popescu i-a lăsat lui Dincă o carte de vizită, spunându-i să îl sune peste două săptămâni, deoarece urma să plece în concediu. Acest lucru nu este consemnat în rechizitoriu. Singura referire la audierea lui Popescu se află la capitolul alte acte, respectiv că acest cadastrist a fost audiat de procurori abia pe data de 10 octombrie, declarația sa de martor fiind dată pe trei file, care se regăsesc în volumul… 25.