Elenea Udrea audiată la secția de investigare a infracțiunilor din Justiție

Fostul deputat Elena Udrea s-a prezentat, joi, la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), unde a fost citată, potrivit acesteia, în calitate de parte vătămată într-un dosar referitor la o plângere depusă la Parchetul General în anul 2017.



"Am fost citată în calitate de parte vătămată. Parte vătămată într-un dosar referitor la o plângere pe care am depus-o la Parchetul General în 2017 împotriva domnului procuror Bulancea, doamnei Ana Dana şi domnului Popovici. Eu cred că este corect să se ancheteze şi procurorii atunci când fac abuzuri sau magistraţii atunci când fac abuzuri", a declarat Elena Udrea, la SIIJ, pentru Antena 3.



Ea a adăugat că la dosar sunt înregistrări cu respectivii procurori care "puneau la cale o declaraţie falsă" împotriva sa.



"La vremea respectivă am depus înregistrări telefonice şi comunicarea cu un anumit personaj care rămăsese secret, dar eu aveam fotografiile cu persoana respectivă, care susţinea că are înregistrări cum că aceşti procurori şi doamna procuror puneau la cale o declaraţie falsă împotriva mea, într-un dosar care se află în instanţă, de altfel", a precizat Udrea. AGERPRES