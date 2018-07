FIFAGate: pedepsele, după Cupa Mondială

Aflată în plină desfășurare, competiția mondială a fotbalului a reușit să pună un preș gros peste FIFAGATE, uriașul scandal de corupție de la vârful organizației care conduce acest sport, devenit o afacere de miliarde de dolari. Alegerea în 2016 a unui nou președinte al FIFA nu a stopat ancheta în dosarul de mită pentru desemnarea țărilor gazdă a turneelor finale ale Cupei Mondiale și a traficării drepturilor de transmisie TV. Corupția din inima forului fotbalului este cercetată de procurorii din Statele Unite. Bomba a explodat chiar înaintea alegerilor pentru conducerea FIFA când, în august 2015, au fost operate arestări în Elveția, șapte oficiali fiind apoi expulzați în SUA. O nouă rundă de inculpări și arestări se derulează în noiembrie 2015, scandalul atingând și federația germană. Interesant este că acest dosar-mamut a plecat din Turnul Trump, din Manhattan, unde secretarul general al CONCAF (organizația regională a FIFA) ducea un trai de nabab care a atras atenția FBI. Chuck Blazer închiriase un etaj în acel pol al luxului din New York, unde rezervase o cameră pentru pisici. Anchetatorii americani îl conving în 2012 să colaboreze; Blazer, din poziția de membru în biroul executiv al FIFA, ,,livrează” toate secretele mecanismului de corupție din casa mondială a fotbalului. Denunțătorul, grav bolnav, nu va ajunge să fie judecat, el decedând înainte de procesul care a început în 6 noiembrie 2017, la New York. Dintre cei 42 de inculpați, 24 au pledat „vinovat”, în fața curții cu jurați fiind trimiși doar trei inculpați, care au susținut că nu sunt vinovați. În timpul procesului, care a durat şase săptămâni, s-au produs și două decese. Jorge Delhon, funcționar guvernamental implicat în sport, s-a sinucis în Argentina, când a aflat că este inculpat la New York, iar Adolfo Lagos, acuzat pentru mită în drepturile de televiziune, a fost împușcat în Mexic. Doar unul dintre cei trei responsabili FIFA din proces a fost declarat nevinovat de jurați - Manuel Burga, fost responsabil în federația de fotbal din Peru. Tribunalul din New York a anunțat că pedepsele pentru cei vinovați, inclusiv cei care au recunoscut faptele ilegale, vor fi anunțate după luna august 2018.