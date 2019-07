Fifor: Cei vinovaţi în cazul de la Caracal, fără niciun fel de rezervă, vor plăti; nimeni nu va fi iertat

Cei din MAI trebuie să îşi facă datoria aşa cum prevede legea, fără niciun fel de abatere, iar cei care nu înţeleg să facă lucrul acesta trebuie să plece acasă, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, care a anunţat că aceia care au greşit în cazul de la Caracal vor plăti.



"Toleranţa mea este zero în ceea ce priveşte modul în care înţeleg să-şi facă datoria colegii noştri. Nimeni nu va fi iertat în momentul în care nu-şi îndeplineşte îndatoririle de serviciu aşa cum ar fi trebuit să o facă, iar cei care sunt vinovaţi pentru cazul de la Caracal, fără niciun fel de rezervă, vor plăti, indiferent cine sunt aceste persoane", a declarat Fifor, la minister.



El a precizat că s-a întâlnit miercuri cu şefii structurilor din MAI pentru a identifica măsurile care se impun pentru ca o situaţie similară celei de la Caracal să nu mai aibă loc.



"Încă de dimineaţă m-am întâlnit cu colegii din structurile de comandă ale Ministerului de Interne, pentru că doresc să intrăm într-un amplu proces de analiză pe structurile Ministerului de Interne, şi nu mă refer doar la cele centrale, şi pe o analiză în fiecare judeţ, în fiecare inspectorat de poliţie, pentru că un lucru este cert - situaţii cum este cea de la Caracal nu trebuie să se mai repete şi, prin urmare, împreună cu colegii, vom avea un plan de măsuri extrem de abrupt, care să poată să ducă în primul rând la prevenirea unor astfel de tragedii şi, pe de altă parte, să putem să începem o reaşezare în profunzime a acestui minister", a mai spus Fifor.



El a arătat că a solicitat ca până la sfârşitul acestei săptămâni să aibă o situaţie privind managementul fiecărui inspectorat de poliţie în parte.



"Am solicitat o prioritizare în funcţie de problematicile care apar în fiecare judeţ (...). Nu vreau să induc ideea că se fac tăieri de capete sau cum am mai auzit, însă, repet, cei din Ministerul de Interne trebuie să-şi facă datoria aşa cum prevede legea, fără niciun fel de abatere de la lege, iar cei care nu înţeleg să facă lucrul acesta trebuie să plece acasă", a afirmat Fifor.



El a precizat că în acest moment ancheta privind cazul de la Caracal a fost preluată de DIICOT, iar MAI are doar o funcţie de suport, însă există şi măsuri care se pot lua imediat.



"Există măsuri care apar în raportul Corpului de control al ministrului, măsuri pe care le punem în mişcare începând de astăzi. Am dispus domnului Florian Dragnea (n.r. - cel care asigură conducerea IGPR) să-mi prezinte care sunt măsurile şi care au fost acţiunile puse în mişcare", a anunţat Mihai Fifor.

