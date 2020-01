Fiul lui Sile Cămătaru, eliberat a doua oară după ce a fost prins drogat și fără permis

Fiul lui Sile Cămătaru, Albert-Florian Balint, a fost pus joi sub control judiciar în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis şi refuzul de a-i fi recoltate probe biologice, după ce în luna decembrie a fost prins la Găneasa, pe DN 65, conducând un autoturism fără permis iar la testarea cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv.



Magistraţii Tribunalului Olt au dispus joi înlocuirea măsurii arestării preventive luată faţă de Albert-Florian Balint cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, până pe 15 martie, inclusiv.



Totodată, magistraţii au dispus punerea în libertate "de îndată" a inculpatului, cu interdicţia de a părăsi teritoriul României fără încuviinţarea prealabilă a organelor judiciare.



Fiul lui Sile Cămătaru are şi interdicţie de a conduce vreun vehicul. Pe durata controlului judiciar el se va afla sub supravegherea Poliţiei Sectorului 5 din Bucureşti.



Hotărârea de înlocuire a arestului preventiv cu controlul judiciar este definitivă.



Albert-Florian Balint a fost arestat preventiv pe 28 decembrie, pentru 20 de zile, din cauza unor infracţiuni rutiere - conducerea unui autoturism fără permis şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, în condiţiile în care a avut rezultat pozitiv la testarea cu DrugTest.



Bărbatul în cauză a fost reţinut în seara zilei de 27 decembrie 2019 de către poliţiştii din judeţul Olt, după un control de rutină în trafic, pe DN65, la Găneasa, când poliţiştii au constatat că el avea permisul de conducere auto suspendat.



În această cauză Albert-Florian Balint a fost trimis în judecată pe 9 ianuarie, pentru conducerea unui autovehicul fără permis. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Slatina, însă nu a fost fixat deocamdată primul termen de judecată. AGERPRES