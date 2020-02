Fostul președinte al Comisiei Naționale de Prognoză pus sub control judiciar pentru fals intelectual

Ion Ghizdeanu, fost preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, într-un dosar legat de alocare de fonduri pentru mai multe primării din ţară.



Potrivit unui comunicat al Parchetului, procurorii au luat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.



Procurorii susţin că Ion Ghizdeanu, în calitate de preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, este cel care a gestionat Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.



Acesta este acuzat că a falsificat mai multe procese-verbale de evaluare, prin care a aprobat în mod arbitrar peste 1.000 de proiecte derulate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.



"În perioada 17.09.2019 - 24.10.2019, inculpatul, în calitate de preşedinte al Comisiei Naţionale de Stategie şi Prognoză, a falsificat cu ocazia întocmirii mai multor procese-verbale, în care s-a menţionat în mod mincinos că membrii Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor s-au întrunit, au analizat şi au propus spre aprobare 1.080 de proiecte, în realitate membrii comisiei nu s-au întrunit niciodată şi nu au făcut nicio apreciere proprie, lista cu proiectele propuse spre aprobare fiind stabilită arbitrar de inculpat".



Anchetatorii au efectuat joi percheziţii la mai multe primării, având suspiciuni cu privire la sumele alocate autorităţilor locale prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.



Astfel, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt au descins la sediile a trei primării, dar şi la firme şi domiciliile unor persoane, într-un dosar de abuz în serviciu.



Primăriile de la care anchetatorii au ridicat documente sunt cele din Drăgăneşti-Olt, Dăneasa şi Mărunţei.



Primăriile menţionate ar fi efectuat plăţi în valoare de circa 220.000 lei către diverse firme pentru achiziţia de mobilier urban care nu ar fi fost livrat în totalitate.



"Astăzi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt efectuează şase percheziţii la sediile unor administraţii locale de pe raza judeţului Olt, precum şi la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, într-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu. Astfel, din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2009 - 2016, trei administraţii locale din judeţul Olt ar fi efectuat plăţi în valoare de aproximativ 220.000 de lei către diverşi agenţi economici pentru achiziţionarea de mobilier urban, existând suspiciuni că bunurile nu au fost livrate în totalitate către beneficiari", se precizează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

