Fostul procuror Mircea Negulescu, zis „Portocală”, arestat pentru 30 de zile

Fostul procuror Mircea Negulescu, cunoscut sub numele de „Portocală”, a fost arestat pentru 30 de zile, printr-o decizie de joi luată de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

ICCJ stabiliese, în 16 iulie, ca Negulescu să fie cercetat sub control judiciar. Procurorii de la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) au atacat, însă, decizia.

„Admite contestația formulată de PICCJ SIIJ, desființează in parte încheierea atacată numai in ceea ce privește pe Negulescu Mircea si rejudecand, admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulata de Parchet in ceea ce îl privește pe Negulescu Mircea, dispune arestarea prev pt 30 de zile de la 23.07.2020 la 21.08.2020”, potrivit deciziei instanței supreme.

Procurorii SIIJ fac verificări pe numele lui Negulescu în dosarul „Tony Blair”. Mircea Negulescu este cel care a instrumentat, când era la DNA Ploieşti, dosarul "Tony Blair".

În 2016, DNA Ploieşti a pus sechestru pe averea lui Sebastian Ghiţă, până la concurenţa sumei de 220.000 euro, în dosarul "Tony Blair".

Negulescu e acuzat că ar fi „fabricat” dosarul acesta, în care era vizat şi Victor Ponta şi era menţionat şi numele fostului premier al Marii Britanii Tony Blair.

Sursa: Mediafax