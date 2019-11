Fostul şef al Transelectrica reţinut pentru înşelăciune şi uz de fals

Procurorii de la Parchetul General au dispus, marţi, reţinerea unei persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, într-un dosar privind angajarea, cu acte false, la o companie naţională ce are ca obiect de activitate transportul şi furnizarea energiei electrice.



Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre fostul şef de la Transelectrica, Marius Caraşol, care ar fi ajuns la această companie după ce şi-a falsificat diplomele de studii, motiv pentru care s-a ales cu plângere penală din partea Transelectrica.



"În urma cercetărilor efectuate pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, constând în modalitatea frauduloasă de angajare în cadrul unei companii naţionale de interes strategic prin utilizarea unor documente falsificate ce atestau, nereal, studii superioare necesare ocupării funcţiei în cauză, procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea inculpatului şi formularea propunerii de arestare preventivă a acestuia", se precizează într-un comunicat al Parchetului General.



Conform aceleiaşi surse, în vederea recuperării prejudiciului de peste 460.000 de lei a fost instituit sechestru asupra a două imobile şi a unui cont bancar.



Propunerea de arestare preventivă, împreună cu dosarul cauzei, va fi trimisă Judecătoriei Sectorului 1.



Poliţiştii au efectuat, marţi dimineaţă, trei percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar privind angajarea unei persoane, cu acte false, la o companie naţională ce are ca obiect de activitate transportul şi furnizarea energiei electrice.



"Sunt vizate domiciliul declarat şi alte imobile deţinute de o persoană fizică, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals. Bărbatul în cauză este cercetat pentru modalitatea frauduloasă de angajare în cadrul unei companii naţionale, ce are ca obiect de activitate transportul şi furnizarea energiei electrice. Acesta ar fi folosit înscrisuri sau documente falsificate pentru ocuparea funcţiilor respective. Prejudiciul se ridică la 460.000 de lei (indemnizaţii brute încasate)", informa Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).



Percheziţiile au fost efectuate de poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. AGERPRES