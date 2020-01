Gabriela Firea depune plângere penală împotriva lui Rareș Bogdan

Lucian Alecu

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că va depune plângere penală pe numele lui Rareș Bogdan, după ce acesta a acuzat-o că a periclitat parteneriatele strategice cu UE si SUA.

Gabriela Firea scrie, într-o postare pe pagina de Facebook, că europarlamentarul Rareș Bogdan va fi chemat în fața instanței, unde va trebui să aducă „dovezi palpabile, nu vorbe”.

„Depun plângere pe numele cetățeanului Bogdan Rareș. Să vină în fața instanței cu dovada că eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE si SUA și că am furat, așa cum a declarat azi. Să aducă dovezi palpabile, nu vorbe. La o declarație atât de gravă, trebuie că are și dovezi. Și nu ține în justiție dacă iese vreo colegă de partid să spună că a fost metaforă sau pamflet. Later edit : ceva concret despre amânarea majorării alocațiilor pentru copii, despre vârsta de pensionare până la 70 de ani - muncim până murim -, despre renunțarea la autostrăzi și alte fapte de vitejie la guvernare... ar avea domnul europarlamentar ceva de spus?”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Antena3