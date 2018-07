Game over în dosarul victimele de la Colectiv

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, ieri cu unanimitate, cererea de pensionare depusă de Valeriu Mihail Terceanu, judecătorul din dosarul Colectiv, acesta urmând a se retrage din activitate în septembrie.

Dosarul va fi preluat de un alt magistrat care, cel mai probabil, va fi nevoit să reia toate procedurile făcute până acum. Următorul termen, care se judecă la Tribunalul Bucureşti, a fost fixat pentru data de 10 septembrie.

Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv este convins că până la sfârşitul acestui an nu se va mai întâmpla nimic în proces.

„Ce mi se pare anormal este fapul că există pericolul ca acest dosar să se reia de la zero. Am stat doi ani şi jumătate ca să înceapă procesul, care are două înfăţişări pe fond, iar acum a apărut această lovitură, mai ales că în septembrie trebuia să fie următoarea înfăţişare”, a declarat aceasta. Procurorii PÎCCJ au trimis în judecată dosarul Colectiv încă de pe 28 aprilie 2016.