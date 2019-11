George Becali, la DNA pentru a ridica o ordonanţă de clasare

Omul de afaceri George Becali s-a prezentat, miercuri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru a ridica o ordonanţă de clasare dintr-un dosar.



"Acum am venit să iau ordonanţa de clasare, am făcut cerere. A zis că nu poate să mi-o dea azi, că şeful de secţie este în nişte audieri. Am depus cererea şi o să primesc pe email ordonanţa de clasare. Nu m-a chemat, eu am vrut să vin. Am aflat de clasare şi am venit să fac cererea", a declarat Becali la ieşirea din sediul DNA.

AGERPRES