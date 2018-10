Întâlnire Liviu Dragnea - Tudorel Toader la Parlament

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a venit la Parlament miercuri pentru a discuta cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.



Toader a intrat în biroul preşedintelui Camerei în timp ce Liviu Dragnea dădea declaraţii jurnaliştilor.



Întrebat de ce a venit ministrul Justiţiei la el, Dragnea a răspuns: "De ce a venit domnul ministru la mine în cabinet? Vă întreb. O să-l întreb când o să intru la mine în birou".



Întâlnirea are loc în contextul în care PNL şi USR au anunţat că sesizează Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituţională ordonanţa de urgenţă pe legile justiţiei.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat după întâlnirea cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, că a discutat cu acesta despre modul şi limitele în care în ordonanţa de urgenţă aprobată luni de Guvern privind legile Justiţiei s-au preluat unele dintre recomandările făcute de Comisia de la Veneţia în avizul preliminar.



"Am discutat cu domnul preşedinte despre faptul că mâine după-amiază voi pleca la lucrările Comisiei de la Veneţia, care se vor desfăşura vineri şi sâmbătă. Am discutat despre modul şi limitele în care ordonanţa de urgenţă care tocmai a fost adoptată a preluat unele dintre recomandările comisiei din avizul preliminar. Am mai discutat despre faptul că la comisie voi prezenta evoluţiile legislative de la noi, adică noutăţile aduse prin ordonanţa de modificare a legilor Justiţiei în sensul avizului preliminar al comisiei, sigur, participând şi aşteptând cu interes să vedem forma finală a avizului. Atât şi nimic mai mult", a precizat Toader.



El a sosit la biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor în timp ce acesta dădea declaraţii jurnaliştilor. Întrebat de ce a venit ministrul Justiţiei la el, Dragnea a răspuns: "De ce a venit domnul ministru la mine în cabinet? Vă întreb. O să-l întreb când o să intru la mine în birou". AGERPRES AGERPRES