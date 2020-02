Investiţii publice în infrastructura locală, cercetate de poliţişti. Prejudicii de peste 20.000.000 de lei

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează cercetări în 74 de dosare penale pentru fapte în legătură cu modul de atribuire şi derulare a contractelor de investiţii publice în infrastructura locală, iar prejudiciul estimat, până în prezent, depăşeşte 20.000.000 de lei.



Potrivit unor surse din Poliţie, unul dintre cazurile cercetate este cel al fostului preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, Ion Ghizdeanu, care a fost pus sub acuzare, joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, într-un dosar legat de alocare de fonduri pentru mai multe primării din ţară.



"În cadrul unui dosar penal investigat de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, la data de 12 februarie 2020, cu sprijinul serviciilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice, au fost ridicate înscrisuri de la 17 unităţi administrativ teritoriale situate pe raza a nouă judeţe. La aceeaşi dată, în urma audierii martorilor în cauză, poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană bănuită de fals intelectual, aceasta fiind ulterior plasată sub control judiciar pentru 60 de zile", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis vineri AGERPRES.



Activităţile în cauză s-au desfăşurat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.



Potrivit IGPR, Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române coordonează o acţiune la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea fraudelor din domeniul investiţiilor publice în infrastructura locală.



Începând cu luna iulie 2019 şi până în prezent, poliţiştii au acţionat pentru prevenirea, identificarea şi investigarea situaţiilor de fraudare a fondurilor publice puse la dispoziţia beneficiarilor (unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi universităţi) prin programe de finanţare.



"În prezent, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează cercetări în cadrul a 74 de dosare penale, în care sunt cercetate 36 de persoane pentru fapte în legătură cu modul de atribuire şi derulare a contractelor pentru investiţii publice în infrastructura locală", se arată în comunicat.



Valoarea totală a prejudiciului reţinut la momentul dispunerii începerii urmăririi penale in rem în aceste dosare a fost de 11.642.955 de lei, iar în urma cercetărilor desfăşurate (inclusiv expertize) a rezultat un prejudiciu de 20.808.466 de lei.



"Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor estimate în dosarele penale, până la începutul lunii februarie au fost dispuse măsuri asigurătorii pentru 2.206.325 lei. Totodată, în aceste cauze au fost dispuse patru măsuri preventive (control judiciar) faţă de persoanele bănuite ca fiind implicate în săvârşirea infracţiunilor cercetate", precizează IGPR.



Pentru asigurarea unei documentări fundamentate cu privire la situaţiile de fraudare, în cursul lunii decembrie 2019, IGPR a solicitat Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei să comunice eventualele nereguli identificate cu ocazia verificărilor efectuate de această instituţie în legătură cu derularea programului de finanţare a investiţiilor publice.



Potrivit sursei citate, datele primite au fost transmise către structurile teritoriale de investigare a criminalităţii economice, pentru realizarea de activităţi conform competenţelor.

