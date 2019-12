Israelianul care a înjunghiat două femei în București a fost arestat preventiv

Bărbatul cercetat şi reţinut luni sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la omor asupra a două femei a fost arestat preventiv, în urma deciziei instanţei, informează Poliţia Capitalei.



Două femei au fost agresate, luni, de un bărbat necunoscut, cu un obiect tăietor, incidentul având loc în zona Bulevardului Tineretului din Capitală. Suspectul a fost reţinut de poliţişti.



"Faţă de bărbatul cercetat şi reţinut ieri, 16 decembrie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la omor, instanţa a dispus măsura arestării preventive", se arată într-un comunicat al DGPMB.



Ambele femei au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.



Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativa la omor. AGERPRES