Iulie, luna neagră a instituțiilor de forță

Victor Stroe

Dacă e să credem în bobi sau în rune, varianta lor modernizată, luna iulie arată rău pentru instituțiile de forță din România. Drama de la Caracal a provocat demisia ministrului de interne, Nicolae Moga, după un blitz-mandat dus doar șase zile și a șefului STS, generalul Vasilca Ionuț, anunțată în 29 iulie. Primul general căzut din post fusese chestorul de poliție Ioan Buda, șeful Poliției Române. Aceste demisii în lanț se adaugă la schimbările de la vârful instituțiilor din sistemul de securitate și judiciar lovite în luna lui Cuptor, de-a lungul anilor, de mari scandaluri .

Cronica evenimentelor plasează demisii, destituiri, suspendări din funcții, revocări în conducerile serviciilor secrete, ale marile parchete, în ministere și la Cotroceni, în această lună în anii 2006,2012,2016,2018, 2019, când au explodat dosare celebre ale căror secrete nu au fost nici acum descâlcite.În iulie 2006 fuge din țară Omar Hayssam, personaj-cheie în operațiunea „Ziariști români răpiți în Irak”. Deși fusese declarat teroristul cel mai periculos al țării, sirianul se evaporă după ce procurorul Ciprian Nastasiu a cerut instanței eliberarea arestatului. Probabil de la termenul „evaporare” a fost lansată varianta puțin credibilă servită publicului de „extracție” a lui Hayssam cu un vapor.llie Botoș, procurorul general, și Marcel Sânpetru, adjunctul acestuia, demisionează imediat. Convocați la Cotroceni de Traian Băsescu, șefii SRI, SIE și DGIPI își anunță și ei demisiile. Ministrul de Interne, Vasile Blaga, râmâne în post, cel supranumit Buldogul fiind păstrat pentru alte lupte în „armata” lui Băsescu. Gheorghe Fulga (SIE) și Radu Timofte(SRI) lasă loc liber pentru plantarea oamenilor fideli lui Băsescu; doar Virgil Ardelean se menține în sistemul instituțiilor de forță – „Vulpea” reconfirmându-și porecla. Începe, totodată, în 20 iulie 2006, „domnia cea lungă” a lui Coldea la SRI.Ca o ironie a sorții, după șapte ani, Hayssam este adus în țară, la fel de misterios cum plecase, fiind predat Poliției Române în 19 iulie 2013 pentru punerea în executare a condamnării pronunțate în lipsă, de 20 de ani închisoare pentru terorism.

Băsescu, suspendat, rămâne la butoane

În 6 iulie 2012, Parlamentul voteză cu majoritate pentru suspendarea lui Băsescu din funcția de președinte, pentru încălcarea gravă a Constituției. Presiunile externe și punerea în funcțiune a pârghiilor dirijate de „echipa din sufragerie”- Coldea, Maior, Kovesi- sudată în noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, au anulat voința celor peste 7 milioane de voturi ale românilor exprimată la referendum.Marcel Opriș, șeful STS, i-a montat în celebrul garaj, sediul provizoriu al „suspendatului”, legăturile care i-au permis lui Băsescu să fie mereu la butoane până la „reinstaurare”.

Seria neagră de schimbări produse în luna iulie continuă și după venirea lui Iohannis la Cotroceni. Numirea lui Eduard Hellvig după demisia lui Maior de la conducerea principalului serviciu secret nu a adus și controlul dorit de Iohannis. Ca atare, președintele aprobă în iulie 2016 dorința lui Coldea de a scăpa de incomozii care nu se pliau complet pe statul paralel. Apar decretele de trecere în rezervă a generalilor Ioan Grosu-adjunct al directorului, și a șefilor de direcții Florea Ciobanu, Vincențiu Mangra, Adrian Popescu, Gheorghe Puiu. Opriș, posesorul mustății pe oală, este scos la pensie la sfârșitul lunii iulie 2017, cu misiunea îndeplinită, salvat de Băsescu din scandalul rateului STS la accidentul aviatic din Apuseni. Pentru succesorul Vasilca, sarcinile principale erau dirijate spre alegerile care aveau să vină cu rezultate scoase din tabletele serviciului secret. Bugetele serviciului făcut să răspundă la 112 se dublează în fiecare an...

Kovesi, victima lui Cuptor

Iulie 2018 avea să aducă și încheierea procesului de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA. Evaluarea făcută de Tudorel Toader, ministrul Justiției, a avut o concluzie drastică- management defectuos, cu încălcarea repetată a unor decizii ale Curții Constituționale. Decretul de demitere a Codruței Kovesi, semnat de Klaus Werner Iohannis, este publicat în Monitorul Oficial nr. 578 din 9 iulie 2018. Cu o săptămână înainte, în 3iulie, Iohannis semnase și trecerea în rezervă a generalului Silviu Predoiu, care conducea de doi ani,ca interimar, Serviciul de Informații Externe.A doua zi, în 4 iulie, începe mandatul la conducerea serviciului Gabriel Vlase,senator PSD de Bacău.

Remanieri pe cod roșu de furtună

Luna iulie pe care am încheiat-o a adus un val de frământări politice majore. De regulă, pentru politicieni, iulie este luna de vacanță:atunci se odihnesc și judecătorii, instanțele au pe rol doar cazurile de urgență.2019 va rămâne nu doar cu perturbările climatice, sub cod roșu de furtună. În CSM, războiul celor „două roze”-secțiile de judecători și procurori- a declanșat tunete și fulgere, sub care s-a desfășurat interviul final al Corinei Corbu pentru numirea noului președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Doamna Cristina Tarcea, dornică să mai stea puțin în scaunul înalt din strada Batiștei, nu se lasă dusă fără un ultim scandal. Ministrul Ana Birchall joacă rolul „mâța blândă zgârie rău” dar este dată „pe surse” pe lista de remaniați, fiind mai aproape de terenul de golf ocupat de Iohannis decât de premierul Viorica Dăncilă. A scăpat de prima tură de expulzați din guvern, dar se poate alătura repede celor puși pe tușă în cinstea Congresului PSD. După ce Carmen Daniela Dan și-a depus mandatul de ministru de Interne în 16 iulie, a urmat și plecarea lui Teodor Meleșcanu de la Externe, cei doi fiind pe lista neagră a lui Iohannis. Dosarul 10 august și alegerile cu buluceală din diaspora au fost motivele invocate de la Cotroceni, dar realitatea este mereu alta.Carmen Dan privește la televizor cutremurul declanșat de drama de la Caracal și poate fi cu inima împăcată că nu a mai trecut și prin asta. Demisiile șefului STS și de pe întreaga linie de comandă a poliției legată de caz nu sunt ultimele. Nicolae Moga, navetist între București și Caracal, nu a apucat să-și cunoască nici biroul de ministru de Interne în cele șase zile de mandat. Mihai Fifor este interimar. Tăcerea procurorilor implicați la Caracal anunță o furtună și în Justiție, ministrul Birchall având oportunitatea elegantă a demisiei de onoare. Dacă e!

Ilie Botoș, Gheorghe Fulga, Radu Timofte, Virgil Ardelean, Marcel Opriș, Codruța Kovesi, Carmen Dan, Teodor Meleșcanu, Nicolae Moga și-au încheiat mandatele prin demisii, demiteri sau remanieri în luna lui Cuptor. Băescu a fost suspendat de Parlament în iulie 2012.

Lista incompletă a „victimelor” din luna lui Cuptor

1 Generalul Vasilca, după succesul Operațiunii „Tableta”, nu credea nici într-un vis rău că va demisiona după două luni de la europarlamentare

2 Ana Birchall a uitat că procurorii se află sub autoritatea ministrului Justiției