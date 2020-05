Judecător, despre distanţarea din instanţe: Ideea de a judeca inclusiv sâmbătă arată bătaia de joc

Gavel and judge

Judecătorul Mădălina Afrăsinie, de la Tribunalul Bucureşti, spune că măsurile de distanţare socială în instanțe propuse de Ministerul Justiției sună mai bine în teorie, iar ideea „năstruşnică” de a judeca zilnic, inclusiv sâmbătă, „arată bătaia de joc la adresa tuturor participanţilor”.

Ministerul Justiţiei a propus un plan „post stare de urgenţă” care cuprinde şi reguli de distanţare socială (cel puţin 1,5 metri) cu referire inclusiv la cei din instanţe şi parchete.

Acest lucru poate fi posibil, de exemplu, cu împărţirea activităţii în intervale orare diferite, utilizând chiar şi ziua de sâmbătă.

O judecătorarea Mădălina Afrăsinie de la Tribunalul București spune că acest lucru poate fi bifat, „dar doar dacă programăm dosarele pe ore”.

„Teoretic se poate, practic, greu. Pentru că sunt şedinţe şi dimineaţa, şi după amiază, iar listele de şedinţa conţin de la 30 de dosare în sus. Eu, care am sedinţe după-amiază, am toate şansele să întru după ora 15:00 -16.00. Sălile de judecată, mă refer la cele de la SEMA (complex din Capitală unde se află secţiile comerciale ale Tribunalului Bucureşti, n.r.) nu au geamuri, deci nu am cum să aerisesc”, a declarat, pentru MEDIAFAX, judecătoarea Mădălina Afrăsinie, preşedintele Secţiei a VI-a Civilă de la Tribunalul Bucureşti.

Magistratul a comentat şi opţiunea de a folosi ziua de sâmbătă.

„Ideea năstruşnică de a judeca zilnic, inclusiv sâmbătă, arată bătaia de joc la adresa tuturor participanţilor. Am zis năstruşnice, pentru că noi avem dosare în procedura de regularizare pe care trebuie să le verificăm zilnic şi avem dosare la motivat. Activitatea mea nu se limitează doar la a întra în şedinţă. Plus că o şedinţă de judecată înseamnă studierea dosarelor, analiza practicii, doctrinei etc.”, spune judecătoarea.

(sursa: Mediafax)