Judecătorii români repară greu ce strică ușor

O decizie CEDO, care a sancționat statul român pentru judecarea strâmbă la Tribunalul și Curtea de Apel București într-un caz de ,,răpire internațională de copii”, a deschis calea pentru repararea erorii judiciare. Deși REVIZUIREA sentinței, care a fost criticară sever de Curtea de la Strasbourg, pare absolut firească, aceeași Curte de Apel se ,,lasă greu” în recunoașterea greșelii care ține încă sub tensiune o mamă și pe cei doi copii terorizați de tatăl abuziv din Italia. Judecarea pe fond a fost amânată pentru 3 octombrie 2019.

Pe 21 mai 2019, judecătorii CEDO au decis că Oanei Carmen Iorga și copiilor ei instanțele din România le-au afectat drepturile și, în consecință,vor primi despăgubiri de la statul român. Oana Carmen Iorga a părăsit Italia în vara anului 2015 ,împreună cu cei doi copii minori, revenind la Tulcea, orașul natal, pentru a scăpa de teroarea soțului violent, Ruina Pier Luigi. Italianul a deschis dosare în cele două țări pentru a soluționa în instanță, ceea ce el a reclamat ca ,,răpire internațională de copii”. Cazul a fost prezentat pe larg în două ediții -din 18 și 25 iulie- ale publicației noastre. După calvarul prin care au trecut în Italia, supuși unui tratament violent, cu bătăi repetate, care le-au produs copiilor traume puternice, mama a crezut că refugiul în România îi va proteja de agresiuni. Dezamăgirea și deznădejdea au fost uriașe: patru judecătoare din București au hotărât să returneze copiii în Italia, în cuibul de suferințe de la ferma de lângă Parma, de unde evadaseră în urmă cu trei ani.

Tergiversare la revizuire

Sentința CEDO nu a desființat automat aberanta decizie a judecătoarelor Aneta Elena Popa,Mariana Hortolomei și Ioana Singh, care la CA București au menținut în 30 martie 2017 hotărârea de returnare dată de Nicoleta Mărășoiu la instanța de fond în 18 ianuarie 2016. Precizam în publicația noastră că hotărârea Curții de la Stasbourg deschide calea spre un nou proces menit să rezolve definitiv situația copiilor, care , evident, nu pot fi returnați în Italia. Din 9 septembrie, cei doi băieți ai doamnei Iorga au început un nou an școlar. ,,Băieții mei și-au câștigat liniștea în România, sunt în clasa a II-a, respectiv a V-a. Echilibrul a fost însă cu greu realizat; abia recent am primit o confirmare juridică a anulării sentinței de returnare a copiilor în Italia”, ne spune Oana Carmen Iorga. “Sunt deja în al treilea an de școlarizare în aceleași colective în care s-au încadrat treptat după traumele pe care încearcăm să le uitam. Sperăm că s-a încheiat coșmarul!”, adaugă doamna Iorga.

Daunele morale și cheltuielile de judecată pe care le-a stabilit CEDO au fost achitate de statul român în 31 august. Confirmarea juridică a desființării sentinței de returnare în Italia a celor doi copii a fost dată pe 20 septembrie 2019. La Curtea de Apel București, completul S3, nr. 5 Recurs a admis cererea de revizuire depusă de apărătorul ales , avocatul Adrian Amuza, pe 23 iulie 2019. Soluția în dosarul 4226/2/2019(2084/2019) stipuleză pe scurt: ,, Admite cererea de revizuire. Desființează decizia civilă nr. 178/30. 03. 2017 pronunțată de Curtea de APEL București în dosarul nr. 34969/3/2015 și acordă termen la data de 03. 10 2019 pentru judecata de fond. Definitivă. Pronunțată azi, 20. 09. 2019. ”

Legea răspunderii magistraţilor se aplică?

De ce nu s-a judecat pe fond acest dosar care a provocat atâta tevatură în Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, despre care s-a dus buhul până la Strasbourg rămâne să vedem în 3 octombrie 2019. Până acum, felul în care au judecat cazul de ,,răpire internațională de copii” magistrații CA București, desființați profesional de CEDO, rămâne o pată, încă una, pe obrazul Justiției românești. Legea răspunderii magistraților are vreun efect pentru ,,careul” doamnelor judecătoare vizate?

,,Băieții mei și-au câștigat liniștea în România. Echilibrul a fost însă cu greu realizat; abia recent am primit o confirmare juridică a anulării sentinței de returnare în Italia a copiilor. ”

Oana Carmen Iorga