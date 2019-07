Judecătorul Mateescu, după redeschiderea urmăririi penale împotriva sa: Nu am nimic de ascuns şi voi demonstra asta

Judecătorul Bogdan Mateescu a afirmat marţi, într-un comentariu postat pe o reţea de socializare, că respectă decizia magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de redeschidere a urmării penale pe numele său şi că va demonstra că nu are nimic de ascuns.



"Am luat azi act de redeschiderea urmăririi penale solicitată de şeful, pe atunci, al SIIJ, într-un dosar penal constituit în urma unui denunţ anonim, despre care nu am avut cunoştinţă şi care fusese închis constatându-se că fapta nu există, fără a avea vreo calitate în el. Nu comentez proceduri în curs, aşa cum v-am obişnuit, ci le respect. Nu am nimic de ascuns şi voi demonstra asta fără niciun dubiu, chiar dincolo de absurdul, ridicolul unor situaţii", a transmis magistratul.



Mateescu a precizat însă că se va îndrepta împotriva presei care a "murdărit" imaginea familiei sale, în dosarul în care este urmărit fiind vizat şi tatăl său, primarul din staţiunea Băile Govora, Mihai Mateescu.



"Mă deranjează enorm fabulaţiile din acea parte a presei, o ştim cu toţii foarte bine, astfel încât de data aceasta mă voi adresa justiţiei în mod hotărât. Ceea ce mă doare cel mai mult este murdărirea familiei mele. Părinţii mei sunt nişte oameni excepţionali şi cred sincer că nu merită asta. Aştept derularea tuturor procedurilor, o voi face din apartamentul meu de două camere, sunt convins că şi tatăl meu o va face din apartamentul lui de două camere, singurele locuinţe pe care le deţinem fiecare. Eu - după 14 ani de magistratură, el, împreună cu mama mea, după 20 de ani de primărie şi după o viaţă de muncă", a mai scris judecătorul.



Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţiei a admis marţi cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale formulată de Parchetul de de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, în dosarul nr. 221/P/2017 înregistrat la Secţia de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în care au fost cercetate fapte presupus a fi fost comise de judecătorul Bogdan Mateescu, membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), şi tatăl său, primar în Băile Govora.



Cercetarea pe numele magistratului a fost începută în 2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care în 2016 şi-a declinat competenţa către DNA Piteşti. În 2017, dosarul a fost preluat de structura centrală a DNA, care a clasat cauza în august 2018. Primarul Mihai Mateescu era cercetat, printre altele, de suspiciuni de luare de mită în formă continuată, în timp ce Bogdan Mateescu era vizat de acuzaţii de complicitate la luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.



Printre intimaţii din dosar, potrivit datelor de pe site-ul instanţei, se află şi fostul senator liberal de Vâlcea Marin Adrănel Cotescu, ales parlamentar din partea USL în 2012.



De asemenea, instanţa supremă a admis şi cererile formulate atât de judecătorul Bogdan Mateescu, cât şi de Parchetul General (Secţia Judiciară), pentru sesizarea Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea unor dispoziţii din Legea 304 privind organizarea judiciară vizând activitatea Secţiei speciale. Atât decizia de redeschidere a urmăririi penale pe numele lui Bogdan Mateescu, cât şi cea de admitere a cererii lui de sesizare a Curţii Constituţionale în privinţa Secţiei speciale sunt definitive.

