Kovesi: Nu am cerut despăgubiri la CEDO. N-am vrut ca românii să plătească pentru o decizie a CCR

Karina Knapek

Laura Codruța Kovesi a spus, marți seara, referitor la decizia emisă de judecătorii CEDO în cazul revocării sale din funcția de șef al DNA, că nu a vrut să ceară despăgubiri financiare pentru că nu a dorit „să plătească românii pentru o decizie a CCR”.

„Dacă aș fi cerut despăgubiri materiale - și le-aș fi obținut, cu siguranță - ar fi fost plătite din bugetul de stat, de către români. Nu am vrut să plătească românii pentru o decizie CCR. (...) În decizia Curții Constituționale, CCR a limitat dreptul meu de a contesta revocarea. Prin această limitare mi s-a încălcat un drept fundamental. În motivare, CEDO explică de ce mi s-a încălcat și dreptul la liberă exprimare. Ca atare, nu există motive reale de revocare. (...) Decizia CEDO spune că atunci când magistrații își fac treaba corect nimeni nu trebuie să-i schimbe din funcție pe motive politice”, a spus Kovesi, marți seara, într-o intervenție la Digi 24.

Fostul șef al DNA a spus că nu are niciun mesaj pe care să i-l transmită lui Tudorel Toader.

„Nu am ce să-i transmit (lui Tudorel Toader - n.r.). Spun doar că atunci când am făcut această acțiune a spus că nu am nicio șansă”, a mai spus Kovesi.

Judecătorii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) au ajuns la concluzia că demiterea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA a fost abuzivă și că fosta şefă a DNA nu a avut cum să conteste decizia. Mai mult, CEDO spune că dreptul la liberă exprimare i-a fost încălcat Laurei Codruţa Kovesi.

Concret, magistraţii europeni spun că Laura Codruţa Koveşi nu a putut contesta decizia de revocare a sa din funcţie, având în vedere că decretul de revocare a venit în urma unei decizii a Curţii Constituţionale care sesiza un conflict intre preşedintele României şi Ministerul Justiţiei, fără ca fostă şefă a DNA să fie parte din acest proces.

Mai mult, judecătorii CEDO sunt de părere că Laurei Codruţa Kovesi i-a fost încălcat şi dreptul la liberă exprimare, atunci când a fost demisă de la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că a criticat modificările care urmau să fie aduse legilor justiţiei, motiv pentru care a fost demisă.

(sursa: Mediafax)