Laura Codruţa Kovesi are şapte interdicţii în cadrul controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile

Foto: Lucian Alecu

Procurorii de la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) au anunţat vineri că fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, ea având şapte interdicţii, printre care obligaţia de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea procurorului de caz, să nu vorbească cu presa despre dosarul său şi să nu activeze ca procuror la Parchetul General.



"Procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva procurorului Kovesi Laura Codruţa, delegată în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu (cinci acte materiale) şi mărturie mincinoasă şi, de asemenea, au dispus luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, începând cu data de 28 martie 2019", se arată într-un comunicat al SIIJ.



Pe timpul cât se află sub control judiciar, Kovesi trebuie să respecte mai multe obligaţii.



* Să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată.



* Să informeze de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie cu privire la schimbarea locuinţei.



* Să se prezinte la DGPMB - Poliţia de Sector, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată.



* Să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului de caz.



* Să nu desfăşoare activitatea de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dată fiind situaţia de fapt care face obiectul urmăririi penale şi funcţia în exercitarea căreia a comis faptele penale.



* Să nu deţină, să nu folosească, să nu poarte arme, să nu ia legătura cu mai multe persoane şi martori.



* Să nu intre în legătură cu mass-media cu privire la faptele pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.



Vineri dimineaţa, Kovesi s-a prezentat la Secţia 18, unde a aflat zilele în care trebuie să se prezinte la Poliţie.



Tot vineri, Laura Codruţa Kovesi a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o contestaţie împotriva măsurii controlului judiciar, dispusă împotriva ei de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa. AGERPRES