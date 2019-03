Laura Codruţa Kovesi: Sunt un procuror care a reuşit "să inspire teamă celor care vor să fure liniştiţi în România"

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat vineri că este un procuror care a reuşit "să inspire teamă celor care vor să fure liniştiţi în România" şi a dovedit în activitatea sa profesională că a luptat eficient împotriva corupţiei.

Kovesi s-a prezentat vineri dimineaţa la Secţia 18 Poliţie din Bucureşti, în cadrul procedurii de control judiciar.

Întrebată de jurnalişti dacă se află într-o postură "umilitoare", Kovesi a răspuns: "Sunt un procuror care timp de 24 de ani mi-am făcut treaba. Sunt un procuror care am dovedit că în activitatea mea profesională am luptat cu corupţia într-un mod eficient şi sunt un procuror care a reuşit să inspire teamă celor care vor să fure liniştiţi în România".

Joi, Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

Potrivit unor surse judiciare, Kovesi are mai multe interdicţii, ea neavând voie să părăsească ţara şi să vorbească cu presa despre dosarul în care este cercetată. De asemenea, nu poate activa ca procuror la Parchetul General.

AGERPRES