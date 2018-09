Lazăr, despre dosarul evenimentelor din 10 august: Consultarea documentelor clasificate atrage dificultate în evaluarea lor

Foto: Lucian Alecu

Procurorul general Augustin Lazăr a afirmat vineri că majoritatea documentelor verificate de anchetatori în dosarul privind evenimentele de la protestul din 10 august sunt clasificate, iar consultarea acestora ar atrage o anumită dificultate în evaluarea lor.



Întrebat de jurnalişti la intrarea în CSM de ce ancheta în dosarul violenţelor de la protestul din 10 august avansează într-un ritm lent, Lazăr a răspuns: "Este un dosar pe rolul Secţiei Parchetelor Militare care are un specific, majoritatea documentelor sunt clasificate. Şi faptul de a consulta nişte documente clasificate atrage anumită dificultate în evaluarea lor. Este evident că acele documente care prezintă probe în procesul penal trebuie declasificate".



Pe 3 septembrie, Parchetul General anunţa că un număr de 770 de plângeri penale au fost înregistrate la Secţia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protestul din 10 august.



"În urma activităţilor desfăşurate până luni, 3 septembrie, în cauza aflată pe rolul Secţiei Parchetelor Militare având ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestaţiei din Piaţa Victoriei din Bucureşti, numărul plângerilor penale înregistrate a ajuns la 770", se arăta într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Public.



Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului din 10 august.



Pe 14 august, procurorul general Augustin Lazăr a dispus ca Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General să preia de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar ancheta în dosarul privind modul de intervenţie al jandarmilor şi incidentele petrecute la manifestaţia din 10 august din Piaţa Victoriei.



"Preluarea dosarului are ca temei cercetarea unitară a evenimentelor, avându-se în vedere şi formularea unor plângeri împotriva ministrului Afacerilor Interne, prefectului municipiului Bucureşti, conducerii Jandarmeriei Române şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, constituindu-se dosar penal la nivelul Secţiei Parchetelor Militare - PÎCCJ, dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi purtare abuzivă. Precizăm că dosarul preluat de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a fost constituit ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care a constatat din imaginile prezentate în spaţiul public că există suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natură penală de către cadrele militare", susţine Parchetul General. AGERPRES