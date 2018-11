Lege mai blândă pentru deţinătorii de arme

Deţinătorii legali de arme vor răspunde numai contravenţional şi nu penal dacă dispun de o cantitate mai mare de muniţie decât cea prevăzută de lege, a declarat ieri preşedintele Comisiei de apărare, senatorul social-democrat Liviu Brăiloiu.



"Această reglementare este adresată numai celor care au permis legal de armă şi muniţie sau au dreptul de a deţine, de a folosi şi de a purta aceste arme. Nu se referă la persoane care nu au acest drept. Cine are armă, cine deţine un număr mai mare de cartuşe decât cel prevăzut de lege va plăti o amendă, adică va fi o contravenţie. Nu spune nimeni că trebuie să ai mai mult, dar dacă ai mai mult accidental este o contravenţie, nu o infracţiune, pentru că nu prezintă un pericol social", a precizat Brăiloiu, după dezbaterea în Senat a proiectului de modificare a Legii privind regimul armelor şi muniţiilor

Brăiloiu a mai spus că la obţinerea permisului de port-armă ar trebui păstrate condiţiile actuale de acordare a acestuia, însă a pledat pentru schimbarea legislaţiei româneşti în domeniu în privinţa pedepselor aplicate.” În legislaţia noastră românească, absolut orice încălcare constituie infracţiune, din orice poţi să ajungi la un dosar penal. De exemplu dacă deţii în loc de 300 de cartuşe, cât e prevăzut legal, 301. Deja eşti condamnat la ani grei. Sau, de exemplu, dacă nu ai asigurat trăgaciul cu un dispozitiv special sau dacă nu ai făcut viza medicală. Este ca şi cum vă spun dumneavoastră că dacă aveţi permis de conducere şi nu aveţi viza medicală veţi fi condamnaţi. Este o contravenţie", a explicat senatorul PSD.

El a adăugat că legea, în forma actuală, nu specifică foarte clar ce se întâmplă cu arma pe care o deţii. "Are un cadru general, se referă la condiţii de păstrare pentru arme, dar acolo avem şi arme de vânătoare şi arme de apărare. Arma de apărare o obţii tocmai pentru a o purta. La dumnealui (n.r. - Niculae Bădălău) este o situaţie specială, pentru că, după cum am văzut în presă, nu avea arma în seif, însă arma nu era de vânătoare, era de apărare, avea obligaţia să o poarte la dumnealui dacă nu o ţine în seif. Dar omul era la el în casă, era 3:00 dimineaţa, nu putea să doarmă cu arma în mână. O avea în casă, lângă el. Nu şi-a lăsat arma altundeva, era în locuinţă. Totuşi a fost sancţionat, cred că destul de abuziv", a arătat Brăiloiu.

Proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor şi muniţiilor urmează să fie votat lunea viitoare, Senatul fiind prima cameră sesizată.