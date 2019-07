Licu, după respingerea cererii de revizuire a adopţiei: Legea mă obliga să nu stau şi să fiu spectator

Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat vineri, după ce instanţa i-a respins cererea de revizuire a adopţiei fetiţei din Baia de Aramă, că va respecta decizia judecătorilor şi că legea îl obliga să "nu stea şi să fie spectator".



"Nu comentăm hotărâri judecătoreşti. Ştiţi că niciodată nu am comentat hotărârile judecătoreşti. Este o hotărâre judecătorească definitivă. Nu există cale de atac, va fi respectată. Rămâne acea ordonanţă preşedinţială care este, în acest moment, la Judecătoria Slatina. Nu ştiu să se fi dat termen în acest caz. Nu am vrut nimic altceva decât să respect legea şi să-mi fac datoria. Am luat la cunoştinţă din presă de acest caz, am analizat în zilele acelea de weekend şi legea mă obliga să nu stau şi să fiu spectator", a spus Licu.



El a precizat că, atunci când a introdus acţiunea în instanţă, a avut în vedere interesul copilului.



Curtea de Apel Craiova a respins joi cererea procurorului general de revizuire a adopţiei Sorinei, fetiţa din Baia de Aram[, aceasta urmând a rămâne în continuare la soţii Săcărin, cu dublă cetăţenie română şi americană, care au adoptat-o.



Săptămâna trecută, aceeaşi instanţă a respins şi cererea procurorului general de anulare a adopţiei fetiţei. AGERPRES