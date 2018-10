Magistraţii au respins cererea de arestare preventivă a fratelui luptătorului Cătălin Moroşanu

Judecătorii au respins cererea procurorilor de arestare preventivă a fratelui luptătorului K1 Cătălin Moroşanu, într-un dosar privind livrări fictive de bijuterii şi aliaje din aur.



Magistraţii Tribunalului Iaşi au respins totodată şi cererile privind arestarea preventivă a celorlalte patru persoane cercetate în dosarul în care prejudiciul este estimat la 18 milioane de lei.



"În temeiul dispoziţiilor art. 227 alin. (1) Cod procedură penală, respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi în dosarul nr. 267D/P/2017, privind pe inculpaţii: Marcu Cornel (...), Stănescu Daniel zis 'Mureş' (...), Stănescu Bogdan zis 'Cezar' (...), Stănescu Dragoş zis 'Ciorpan' (...), Moroşan Claudiu", se arată în motivaţia judecătorilor Tribunalului Iaşi, postată joi pe site-ul instanţei.



Cei cinci sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat în modalitatea aderării, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată. Ei au fost reţinuţi după ce au fost efectuate 35 de percheziţii domiciliare în Iaşi, Bucureşti, Alba Iulia, în urma cărora au fost confiscate 1,2 kilograme de aur, 50.000 de lei şi a fost instituit sechestru pe clădiri şi maşini în valoare de 800.000 de euro.



Procurorii susţin că, în perioada 2012 - 2015, Cornel Marcu, Daniel Stănescu şi Bogdan Stănescu au constituit un grup infracţional ce a avut drept scop facilitarea înregistrării în contabilitatea societăţilor controlate de Cornel Marcu, respectiv SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv Investment SRL şi Exclusiv International SRL, a unor facturi fiscale eliberate în baza unor relaţii comerciale fictive care, pe de o parte, au avut ca efect sustragerea de la plata unor sume de bani reprezentând TVA şi impozit pe profit datorat bugetului de stat şi, pe de altă parte, au reprezentat documentaţia necesară solicitărilor de rambursare a TVA înaintate către organele competente de către SC Marcor Gold SRL.



Conform DIICOT, în perioada octombrie 2012 - iulie 2014, Daniel şi Bogdan Stănescu au furnizat facturi nereale către societăţi administrate şi controlate de un cetăţean italian şi un cetăţean român, pentru sustragerea de la plata unor sume de bani reprezentând TVA şi impozit pe profit.



De asemenea, Daniel şi Bogdan Stănescu au furnizat facturi nereale către SC Sodo Migliori Romania SRL Bucureşti şi SC Sodo Migliori International SRL Bucureşti, societăţi administrate şi controlate, în perioada octombrie 2012 - iulie 2014, de către inculpaţii Amato Alessandro şi Marian Mihart.



Procurorii mai spun că inculpatul Tony Baciu împreună cu fratele său, Andrei Robert Baciu, au sprijinit acest grup infracţional furnizând fragmente de bijuterii de aur, obţinute în mod ilicit, pentru a fi livrate SC Marcor Gold SRL, societate controlată de Cornel Marcu.



"Modul de manifestare a grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societăţile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel, cât şi societăţile comerciale controlate de inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian, în perioada de referinţă, au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membre UE (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur. În acest context, inculpaţii Marcu Cornel, Amato Alessandro şi Mihart Marian au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le controlau achiziţii fictive de metale preţioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur, purtătoare de TVA, de la societăţi interpuse scriptic, nou autorizate în comerţul cu metale preţioase, având menirea doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind deducerea TVA precum şi solicitarea de rambursări de TVA", mai spun procurorii.



Conform DIICOT, o caracteristică a comerţului cu metale preţioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur este aceea că furnizorii predau fragmentele de bijuterii din aur către societăţile beneficiare, iar acestea din urmă, după procesul de topire, returnează lingouri în vederea depunerii lor de către furnizori la ANPC pentru stabilirea titlului metalului. Documentele justificative în baza cărora se derulează aceste operaţiuni sunt avizele de însoţire a mărfii. După emiterea raportului de încercare, lingourile sunt livrate de către furnizori, pe baza facturilor fiscale şi a rapoartelor de încercare, către societăţile beneficiare.



De altfel, achiziţia de către societăţile beneficiare direct a aliajelor din aur este susţinută, în context economic, de faptul că livrarea acestora se realizează în baza rapoartelor de încercare ale ANPC, sarcina certificării calităţii aurului livrat fiind a furnizorului. Mai mult, prin topirea fragmentelor de bijuterii din aur intervin diferenţe de gramaj care în mod real şi firesc sunt suportate de către furnizori.



"Un lucru comun ce s-a stabilit în legătură cu societăţile beneficiare SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv Investment SRL, Exclusiv International SRL, SC Sodo Migliori Romania SRL şi SC Sodo Migliori International SRL (societăţi situate pe nivelul I al structurii create de grupul infracţional) este acela că achiziţiile de la societăţile fantomă (nivelul II) sunt singurele achiziţii de metale preţioase, sub forma fragmentelor de bijuterii, purtătoare de TVA, aspect constatat cu ocazia controalelor fiscale derulate de către organele competente asupra activităţii societăţilor beneficiare. În atingerea scopului infracţional, inculpaţii Stănescu Daniel zis 'Mureş' şi Stănescu Bogdan zis 'Cezar' au pus la dispoziţia inculpatului Marcu Cornel facturi fiscale emise de către societăţi comerciale, controlate de către aceştia prin interpuşi (societăţi fantomă sau societăţi de tip 'conductă'), care atestau în mod fictiv livrarea de fragmente de bijuterii din aur către SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv International SRL şi SC Exclusiv Investment SRL (societăţi beneficiare). În fapt, inculpatul Baciu Tony, administrator al mai multor case de amanet de pe raza judeţului Iaşi, ajutat de fratele său, inculpatul Baciu Andrei Robert, furniza în fapt cantităţi de aur (mai mici decât cele specificate în facturi), obţinute în mod ilicit, livrarea lor fiind însoţită de aceste facturi fiscale", arată DIICOT.



Procurorii spun că liderul grupării, Cornel Marcu, prin natura activităţii societăţilor comerciale pe care le reprezintă sau controlează (topitorie de aur şi magazine de bijuterii), a realizat achiziţii ilicite de bijuterii, fragmente sau alte piese din aur.



Pentru a crea o aparenţă de legalitate cu privire la provenienţa metalelor preţioase livrate intracomunitar, acesta a declarat că metalele preţioase livrate către Italia şi Germania provin de la o serie de societăţi comerciale de pe raza judeţului Iaşi, controlate de cetăţeni de etnie romă din localităţile Grajduri şi Lunca Cetăţuii, judeţul Iaşi. Scopul final l-a constituit diminuarea bazei impozabile de calcul al TVA şi a impozitului pe profit precum şi solicitarea rambursării de TVA de la bugetul statului.



De asemenea, Amato Alessandro şi Mihart Marian, administratori ai SC Sodo Migliori România SRL şi SC Sodo Migliori International SRL, au înregistrat în contabilitatea societăţilor, în mod fraudulos, achiziţii de bijuterii, fragmente sau alte piese din aur, purtătoare de TVA, în condiţiile în care, deşi aveau o vechime în activitate de peste 10 ani (în cazul SC Sodo Migliori România SRL), achiziţia de metale preţioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur era organizată, potrivit reglementărilor în vigoare, prin aplicarea taxării inverse.



Pe acelaşi nivel, un rol extrem de important a fost ocupat de alţi doi lideri ai grupării, Daniel şi Bogdan Stănescu, care au avut atribuţii în identificarea societăţilor comerciale de tip "fantomă" de pe raza localităţilor Grajduri şi Lunca Cetăţuii, în numele cărora să fie emise facturi fictive, având ca obiect metale preţioase, aur, bijuterii din aur (cei doi controlând practic nivelul II).



De asemenea, Daniel şi Bogdan Stănescu au transportat aurul colectat către societăţile beneficiare din municipiul Alba Iulia şi către cele din municipiul Bucureşti, l-au predat pe bază de avize şi facturi fiscale emise în numele societăţilor controlate.



Faţă de Claudiu Moroşan s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator prin procură al SC Gold Brut International SRL Iaşi, a aderat în cursul lunii februarie 2013 la această grupare şi a susţinut membrii grupării în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în dauna bugetului de stat (prin reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali şi solicitarea de rambursare a TVA de la bugetul consolidat al statului) şi în cel a obţinerii pentru sine şi alţii de beneficii financiare. AGERPRES