Magistraţii, clienţii fideli ai instanţelor

Cine sunt cei mai profesioniști clienți ai instanțelor, dacă nu magistrații care apelează la justiție pentru propriile cauze? Atunci când judecătorii își judecă -în cadrul solemn al instanței- colegii, procesele devin un duel al argumentelor care ridică însă și suspiciuni privind „egalitatea de șanse” față de ceilalți justițiabili. Câțiva magistrați au devenit obișnuiții instanțelor, făcând abuz de drept, fiind asimilați cu procesomanii.



Pe 4 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a avut pe rol cinci procese în materie civilă în care magistrații erau în posturi de susținători ai propriilor pricini. La acestea s-au adăugat și dosare penale în care magistrați sau avocați se aflau în calitatea mai puțin confortabilă de inculpați. Completul de cinci judecători ai Secției Civile a avut termen pentru a judeca recursul cerut de Ioan Brisc pentru revizuirea unei sentințe care a fost atacată ca urmare a unei decizii CEDO. În cauza,, Brisc contra României”, fostul magistrat din Baia Mare a primit în decembrie 2018 o decizie favorabilă la Strasbourg.În 2008 ,Brisc, în calitate de prim- procuror al Tribunalului Maramureș, a transmis un comunicat de presă care conținea informații despre reținerea unui mituitor, precizând că banii urmau să fie împărțiți între procurori și judecători pentru eliberarea unui deținut. O judecătoare din Baia Mare, simțindu-se vizată de comunicat, a făcut reclamație în urma căreia CSM a decis sancționarea lui Ioan Brisc . În 2017, procurorul s-a pensionat după 27 de ani de carieră. Pe baza deciziei favorabile de la CEDO a cerut revizuirea procesului din 2009 de la ÎCCJ prin care a fost menținută decizia CSM de retrogradare din funcție. Pe 2 decembrie este un nou termen în acest dosar-nr 2131/1/2019- în care , evident, Brisc va câștiga lupta după mai bine de un deceniu cu sistemul juridic românesc.

Lupta cu Inspecția Judiciară

Completul civil 3 NCPC l-a avut pe judecătorul Buliga Nicu Valentin în calitate de recurent (pârât) față în față cu reprezentanții Inspecției Judiciare în speța ,,abatere disciplinară magistrați”. Buliga, magistrat la Tribunalul specializat Mureș, a fost suspendat din funcție pentru două luni prin decizia Secției de judecători în materie disciplinară a CSM în 30 ianuarie 2019. Cel sancționat mai intrase în vizorul Inspecției Judiciare în 2017, fiind ,,recidivist”. Judecătorii ÎCCJ, în complet de cinci, au respins recursul ca nefondat, sentința fiind definitivă. În plus au fost respinse și cererile de sesizare a Curții Constituționale și a Curții de Justiție a Uniunii Europene ,formulate de Buliga. La același complet, dosarul judecătorului Pavel Vrabete s-a amânat pentru 2 decembrie, iar Axinte Luminița Marioara, judecătoare la Tribunalul Hunedoara, a pierdut recursul, rămânând cu sancțiunea disciplinară. În dosarul 1375/1/2019 s-a judecat un nou termen al recursului deschis atât de judecătorul Ghiță Ciprian Alexandru, cât și de Inspecția Judiciară împotriva unei sancțiuni disciplinare propuse CSM. Procesul este foarte complicat, de vreme ce a ajuns la al patrulea termen; al cincilea urmează pe 18 noiembrie 2019, pronunțarea fiind amânată pentru a fi dată de un nou complet. Declarațiile făcute de recurentul Ghiță împotriva deciziei de sancționare cu diminuarea cu 20 la sută a indemnizației de magistrat al Curții de Apel București dau un tablou exploziv al luptelor,, interne” din completul care l-a judecat pe Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Ghiță a reclamat că Florin Purigiu, celălalt magistrat din complet, l-a amenințat să fie de acord cu condamnarea lui Dragomir. În plus, procuroarea de ședință, Dinescu Florentina, ar fi fost în conivență cu Purigiu pentru o manevrare a desfășurării procesului în defavoarea inculpaților. Declarațiile lui Ghiță au fost susținute în timpul anchetei IJ și de judecătoarea Mihaela Niță, colegă a celor doi judecători. Purigiu se afla și sub tensiunea unei cercetări penale ca urmare a plângerii făcute de Daniela Panioglu, judecătoare la CA București, pentru abuz în serviciu și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Iată cum din dosarul 1375/1//2019 avem și imaginea mai multor procese alterate și a suspiciunii de corupție instalate în rândul magistraților.

Nume grele cu specialitate juridică

În câteva dosare penale cu termene de judecare în ultimele două săptămâni la ÎCCJ s-au aflat în calitate de inculpați, fie magistrați, fie persoane cu studii universitare juridice. În dosarul nr.222/1/2018 ,la completul de cinci judecători erau judecați procurori și polițiști de la Alba Iulia, între ei procurorul Mureșan și polițistul Berbeceanu. În celebrul dosar nr. 2862/2018 sunt judecați pentru retrocedările de păduri solicitate de Paltin Sturdza și foști magistrate, iar dosarul nr. 2867/1/2018 îi are printre protagoniști pe Dan Șova și Victor Ponta. Georgeta Barbălată, fost judecător la ÎCCJ, se judecă la completul de cinci pentru contestația în anulare a condamnării, iar Bica Alina Mihaela, fosta șefă a DIICOT, privește de la distanță, de peste mări și țări, mersul dosarului ei.

Pârlog, aceeași Mărie cu altă pălărie!

Prin numărul de procese aflate în derulare la Înalta Curte, procurorul Pârlog Bogdan Ciprian se află în concurență cu o ,,celebritate” a instanțelor- Bogdan Camelia. Judecătoarea care a reușit să monopolizeze multe din ședințele de plen ale CSM cu cererile ei tot mai depărtate de logică deține încă recordul prezenței în instanțe cu zecile de procese în cauze proprii. Pârlog, procurorul devenit vedeta mișcării #rezist după prestația lui încă neclară în miezul demonstrației din Piața Victoriei din 10 august 2018, a avut ,,treabă” multă pe 4 noiembrie la ÎCCJ. Dosarul nr.1111/2019 l-a plasat ca intimat în procesul civil în care Inspecția Judiciară este recurent . Pe 6 martie 2019, Secția procurori în materie disciplinară a CSM l-a ,,albit” pe Pârlog în dosarul 3/P/2019, în care IJ cercetase abaterile disciplinare ale procurorului. Inspecția Judiciară face recurs care este respins definitiv de ÎCCJ. Decizia este importantă pentru cariera lui Pârlog, care vizează funcții de conducere în marile Parchete; o sancțiune ,ca o tinichea de coadă, i-ar bloca visurile de mărire. Același Pârlog Bogdan Ciprian apare în scriptele instanței supreme în alte dosare cu numele Pîrlog (adică cu î din i). Și nu se judecă singur cu CSM în dosarul nr.1903/1/2019; este sprijinit în acțiune de Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, Asociația Forumul Judecătorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție. Jurnalul a prezentat în numeroase ocazii aceste onegheuri cu orientări politice explicite, mari luptătoare pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Pe 4 noiembrie ÎCCJ respinge recursul declarat de Asociația Inițiativa pentru Justiție împotriva unei decizii a Secției Contencios a aceleiași instanțe. Lupta continuă, cu Pârlog & Pîrlog cap de afiș.

