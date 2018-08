Magistrații s-au pronunțat în cazul bărbatului care a aruncat un cocktail Molotov în curtea sediului PSD din Focșani

Bărbatul acuzat că a aruncat, în noaptea de luni spre marţi, un cocktail Molotov în curtea sediului PSD din municipiul Focşani a primit interdicţia de a se apropia de sediul vreunui partid politic sau de a participa la vreo manifestare publică, au decis magistraţii de la Judecătoria Vrancea.



Totodată, bărbatul nu are dreptul de a părăsi teritoriul judeţului Vrancea sau de a purta arme.



El fusese reţinut, marţi, pentru comiterea infracţiunii de distrugere şi a fost plasat ulterior sub control judiciar.



Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), la data de 13 august, în jurul orei 22,00, poliţiştii focşăneni au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi aruncat în curtea sediului unei formaţiuni politice o sticlă ce conţinea o substanţă inflamabilă îmbibată într-un material textil.



"În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un bărbat, de 45 de ani, bănuit de săvârşirea faptei. Cel în cauză a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Focşani pentru a fi audiat, iar faţă de acesta a fost luată măsura reţinerii pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la distrugere", a precizat la momentul respectiv purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Paula Enache. AGERPRES