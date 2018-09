Manda: Directorul SRI, Eduard Hellvig va fi audiat joi

Directorul SRI, Eduard Hellvig, va fi audiat joi, la ora 11,00, la Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI iar printre temele care vor fi abordate se numără protocoalele semnate de Serviciu, bugetul instituţiei, evenimentele din 10 august şi pesta porcină africană, a anunţat preşedintele comisiei, Claudiu Manda.



"Am avut astăzi (n.r. - marţi) o discuţie cu colegii din conducerea Comisiei de control al activităţii SRI. Am decis să-l invităm la şedinţa comisiei noastre pentru ziua de joi, la ora 11,00, pe directorul SRI împreună cu colegii domniei sale din conducere. Avem o serie de subiecte pe care dorim să le lămurim, sunt subiecte legate de protocoale semnate de SRI de-a lungul timpului, inclusiv ultimul protocol, cel pe care l-am văzut în spaţiul public. O să vorbim de bugetul SRI, o să vorbim despre pesta porcină, despre evenimentele din 10 august, să vedem dacă sunt şi alte lucruri pe care SRI doreşte să le aducă în atenţia noastră. Eventual o să avem şi o discuţie preliminară despre raportul pe anul 2017, pentru că la discuţiile despre raportul pe 2015 am dorit lămuriri de la Curtea de Conturi şi de la alte instituţii ale statului. Să vă aşteptaţi la o şedinţă destul de lungă", a declarat Manda, marţi, la Senat. AGERPRES