Martorul lui Cherecheș dă peste cap DNA

ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare si coordonatorul Regiunii VI Nord Vest, sustine un discurs in cadrul manifestarilor organizate cu prilejul implinirii a cinci ani de la infiintarea UNPR, in Piata Obor din Capitala. Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare si coordonatorul Regiunii VI Nord Vest, sustine un discurs in cadrul manifestarilor organizate cu prilejul implinirii a cinci ani de la infiintarea UNPR, in Piata Obor din Capitala.

Poate fi chemat în fața instanței, pentru audiere, procurorul care a instrumentat cazul aflat în judecare? Întrebarea nu este doar pentru teoria dreptului, la un seminar pentru studenți. Ea a apărut în cursul procesului de la Tribunalul Cluj în care este judecat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare. Judecătorul a respins cererea inculpatului de audiere a procurorului Ionuț Vasile care a condus ancheta DNA și a întocmit rechizitoriul în acest caz. În cursul procesului au apărut dovezi privind manevrarea cercetărilor, presiuni asupra martorilor făcute de procurorul DNA în dosar. Ele ar trebui sesizate de judecător cu trimitere spre CSM. O va face? Soția lui Ionuț Vasile este acum judecător la Curtea de Apel Cluj după ce a trecut ca trenul de la Judecătorie, prin Tribunalul Cluj. Lanțul slăbiciunilor are o nouă ediție în justiție, la Cluj, după originalul scris de Caragiale.

La ultimul termen de ședință în „Procesul Cherecheș”, în 20 martie 2019, judecătorul a respins „ca nerelevantă și neutilă” cererea de audiere a procurorului Ionuț Vasile, care în opinia inculpatului ar fi putut da multe argumente pentru întărirea apărării. Chiar și fără aducerea procurorului DNA la bara martorilor, alte depoziții susțin că Ionuț Vasile nu și-a exercitat obligația de a căuta și admite probe și în favoarea inculpatului. Mai mult, procurorul a cerut unor persoane aflate în legături profesionale sau de prietenie cu primarul Cherecheș să facă denunțuri care să-l incrimineze. Ionuț Vasile și-a dat seama pe parcursul anchetei că denunțul lui Cristian Șpan, președintele clubului de fotbal din Baia Mare, nu va fi suficient, mai ales că „flagrantul” a eșuat lamentabil, banii prezentați ca mită dată primarului fiind de fapt o datorie returnată parțial.

Intră și handbalul în joc

În 16 ianuarie, în ședința de judecată a fost audiat Liviu Bala, fostul director al clubului de handbal din Baia Mare. Bala a fost în relații de prietenie atât cu primarul Cherecheș, cât și cu denunțătorul Șpan. Audierea a durat mai bine de trei ore, martorul lămurind cauza conflictului dintre cei doi foști buni prieteni, legați de interese comune de afaceri. Bala a povestit judecătorului că primarul i-a dat în repetate rânduri bani lui Șpan pentru acoperirea cheltuielilor echipei de fotbal. Banii erau cu împrumut și proveneau din sursele lui Cherecheș. În plus, Șpan a luat cu împrumut de la Cherecheș 50 de mii de euro pentru a porni o afacere în Austria, sumă pe care nu a returnat-o până la arestarea primarului. I-ar fi spus lui Bala că-i va da banii lui Cherecheș „când va avea”. Din declarația în fața instanței rezultă că Șpan îl înregistra pe Cherecheș pentru a furniza probe procurorului DNA, cazul urmând să fie finalizat în timpul campaniei electorale din 2016 la care Cherecheș candida pentru reînnoirea mandatului de primar. În plus, Șpan avea un rol activ în „turnarea ” lui Cherecheș, căutând racolarea altor denunțători. El i-a intermediat lui Bala întâlniri cu procurorul Ionuț Vasile, care l-a îndemnat repetat să facă denunț împotriva inculpatului. Întâlnirile s-au produs la o pescărie în localitatea Vâlcele și în parcarea de la Sala Sporturilor din Cluj-Napoca. Nu este clar de ce procurorul DNA Ionuț Vasile îl „vâna ” pe Cherecheș încă din 2013. Un ordin pe linie politică de la Cotroceni este o supoziție plauzibilă, pentru că primarul o primise bine pe Elena Udrea la Baia Mare. Imaginile o arătau pe favorita lui Băsescu prea zâmbitoare în compania lui Cherecheș, suflet tânăr, inimă zburdalnică. În plus, Cherecheș, după cum a povestit, nu a dat curs cererii generalului Oprea de a intra în UNPR...

Ameninţat că va ajunge la „Unitatea de elită”

Din „colaborator” de voie, Bala devine și el țintă a DNA, Ionuț Vasile amenințându-l că va trimite procurorii DNA de la „unitatea de elită” să-l ridice în cursul deplasării la Ploiești unde echipa de handbal din Baia Mare avea un joc. Asta se întâmpla exact în ziua arestării lui Cherecheș, precizează Bala. Procurorul l-a presat apoi, în timpul procesului, că este pasibil de mărturie mincinoasă pentru o declarație dată în alt dosar. Bala a apreciat că și Șpan a fost forțat să devină denunțător pentru a i se „închide” alt dosar aflat la DNA. „A fost sfătuit să ajungă la o înțelegere cu procurorii”, susține martorul.

„Nu este clar de ce procurorul Ionuț Vasile îl vâna pe Cherecheș încă din 2013. Un ordin pe linie politică de la Cotroceni este o supoziție plauzibilă.”