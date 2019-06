Mircea Sandu: Nu am luat şi nu am dat mită, sunt nevinovat!

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că este nevinovat şi că va merge în instanţă pentru a se apăra de acuzaţiile de luare de mită formulate de către procurorii anticorupţie.

"Eu sunt în Franţa, nu ştiu nimic. Nu am primit nimic acasă până acum, nici de la DNA, nici de la tribunal. Eu nu pot să spun altceva decât faptul că în mod cert nu am nicio treabă în toată chestia asta pe care au anchetat-o ei. Aşa că rămâne să ne judecăm. Aşa cum se tot promovează acum, plecăm de la prezumţia de nevinovăţie a oricărui om. Mergem şi ne apărăm, ce să facem? Am mai câştigat un proces, cel cu Loteria, asta e viaţa. Din moment ce nu am luat şi nu am dat mită, eu aşa zic, că sunt nevinovat şi sunt încrezător. Nu ai de ce să fii acuzat, nu? Dar mergem şi ne judecăm, nu avem ce face. Mergem în instanţă", a declarat Mircea Sandu pentru AGERPRES.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită, într-un dosar în care a fost deferită justiţiei şi soţia sa.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, AGERPRES, Elisabeta Sandu a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită.

"La data de 2 octombrie 2009, inculpatul Sandu Mircea, în calitate de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, beneficiind de ajutorul soţiei sale Sandu Elisabeta, a primit cu titlu de mită suma de 724.000 lei de la două persoane fizice, una fiind reprezentanta unei societăţi de avocatură. Banii respectivi au fost primiţi de inculpat pentru ca Federaţia Română de Fotbal să încheie cu societatea de avocatură două contracte de asistenţă juridică, aspect materializat prin semnarea celor două documente la data de 20 octombrie 2009", se precizează în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, societatea de avocatură a obţinut de la FRF, în cursul anului 2011, suma de 11.705.626 de lei în baza celor două contracte.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal asupra unor bunuri imobile care aparţin celor doi inculpaţi, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

agerpres