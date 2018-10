MJ: În dosarul de candidatură al lui Lazăr s-a identificat o ordonanţă de clasare pe numele lui Iohannis

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că în dosarul de numire a lui Augustin Lazăr în funcţia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanţă de clasare pentru un dosar deschis în anul 2013 pe numele preşedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu.



Ministrul Justiţiei a publicat miercuri, pe site-ul MJ, o serie de precizări cu privire la candidatura lui Augustin Lazăr pentru funcţia de procuror general.



MJ arată însă că nu se pot identifica documentele justificative pentru activitatea profesională a lui Lazăr, respectiv lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care acesta şi-a desfăşurat activitatea.



"În dosarul candidatului de la Ministerul Justiţiei nu se pot identifica, cu exactitate, documentele justificative pentru activitatea profesională, şi anume lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi orice alte înscrisuri considerate relevante", spune MJ.



Potrivit art. 211 alin. (2) din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător din 9 martie 2006, "împreună cu propunerea ministrului Justiţiei, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii declaraţiile prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care se emite avizul, un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea şi orice alte înscrisuri considerate relevante".



"În dosarul de numire a domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror-şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Ministerul Justiţiei, s-a identificat o ordonanţă de clasare pentru un dosar deschis în anul 2013 pe numele primarului municipiului Sibiu de la acea dată, domnul Klaus Werner Iohannis. La baza dosarului stau două plângeri, una formulată de un petent persoană fizică către Direcţia Naţională Anticorupţie, care a fost trimisă ulterior spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia la data de 18.07.2013 şi alta formulată de o instituţie publică la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmisă spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia la data de 28.08.2013. La acea dată, conform informaţiilor din curriculum vitae depus la dosarul de candidatură, Augustin Lazăr îndeplinea funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia", arată MJ.



Conform sursei citate, în raportul de evaluare a fost precizat faptul că: "Nu cunoaştem dacă motivul acestei scăpări are vreo legătură cu faptul că în dosarul de candidatură al actualului procuror general era tocmai o rezoluţie de clasare care privea preşedintele României în funcţie. Am luat doar act de documentele pe care le-am identificat în dosarul înregistrat la Ministerul Justiţiei".



Tudorel Toader susţine: "Toate constatările făcute prin Raportul de evaluare sunt corecte şi au ca fundament, aşa cum am precizat, documentele identificate în dosarul de la Ministerul Justiţiei".



MJ precizează că dispoziţiile art. 54 alin. (3) din Legea 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, în vigoare la data de 28 aprilie 2016, stipulează: "Preşedintele României poate refuza motivat numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului".



"Dacă preşedintele României putea refuza motivat este greu de crezut că îşi putea fundamenta decizia în lipsa studierii documentelor de la dosarul de candidatură. Nu cunoaştem documentele care au fost analizate la acea dată de către domnul preşedinte pentru a motiva decizia sa de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deoarece din documentele de la Ministerul Justiţiei nu rezultă conţinutul dosarului transmis către Administraţia Prezidenţială. Ordonanţa de clasare menţionată la punctul anterior se află în dosarul de la Ministerul Justiţiei, aferent procedurii de numire a domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror general. Autorul ordonanţei de clasare a fost numit de către preşedintele în funcţie, conform art. 54 alin. (3) din Legea 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, la propunerea ministrului Justiţiei, într-o funcţie de procuror de rang înalt", explică Tudorel Toader.



Ministrul Justiţiei anunţă că va trimite la Consiliul Superior al Magistraturii o copie a dosarului de candidatură al lui Augustin Lazăr, susţinând că îşi dă acordul pentru ca CSM, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile legale, să facă publice documentele de la dosar.



"Distinct de cele prezentate şi având în vedere discuţiile cu privire la posibilitatea de a face public copii ale documentelor identificate în dosarul de numire a domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmit către Consiliul Superior al Magistraturii copie integrală după dosarul existent la Ministerul Justiţiei, în forma şi în ordinea identificată, împreună cu fişa de registratură cu documentele intrate. În acelaşi timp, ataşez copie după răspunsul numărul 18.450 din 19 septembrie 2018, prin care CSM a transmis rapoartele de evaluare a activităţii profesionale a domnului Augustin Lazăr. Solicit, pe această cale, Consiliului superior al Magistraturii să confirme sau să infirme cu date şi fapte aspectele identificate în evaluarea documentelor din copia după dosarul care a stat la baza numirii domnului Augustin Lazăr în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În acelaşi timp, în condiţiile în care Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că sunt întrunite condiţiile legale pentru a face publice documentele transmise, îmi exprim acordul în acest sens", mai spune Toader. AGERPRES