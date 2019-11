Nicolae Robu a câştigat definitiv procesul cu şeful OPC în dosarul "Ghilotina cablurilor"

Primarul Nicolae Robu a declarat, vineri, că a câştigat definitiv în instanţă procesul intentat de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC) Timiş în dosarul "Ghilotina 1", privind tăierea cablurilor aeriene ale operatorilor de servicii care nu şi le-au dus în sistemul de tubulaturi subterane special construite de municipalitate.



Pentru a da un semnal ferm că legea trebuie respectată, primarul Nicolae Robu a fost cel care a dat primul semnal, tăind simbolic un cablu aerian, dar care s-a constatat ulterior că era dezafectat.



Nicolae Robu a susţinut tot timpul că atacurile conducerii OPC Timiş la adresa sa pe acest subiect reprezintă "o comandă politică" a PSD, pentru a-l stopa din acţiunea "de a face bine oraşului".



"Am câştigat procesul cu OPC Timiş pentru ceea s-a întâmplat la acţiunea numită ghilotina. A fost o comandă politică a celor de la OPC, pentru că nu s-a mers instituţional, ci împotriva mea, ca persoană. Nu au avut altă ţintă decât să mă pună la punct pe mine pentru că fac prea multe lucruri pentru acest oraş şi obţin inclusiv aprecierea timişorenilor, iar ei sunt deranjaţi de aceasta. Instanţa a procedat legal, anulând procesul verbal al OPC", a afirmat Nicolae Robu.



Edilul a adăugat că acea acţiune de tăiere a cablurilor a produs efectele dorite de primărie, operatorii proprietari ai cablurilor grăbindu-se să-şi ducă în subteran acele cabluri, iar în urma lor va rămâne un oraş mai frumos, fără niciun cablu aerian.



În timp ce Nicolae Robu susţinea că tăierea cablurilor de comunicaţii este benefică, OPC Timiş i-a cerut primarului aviz psihologic pentru munca la înălţime şi anunţa, în primăvară, amenzi mari pentru primărie.



"Eu ştiu că am făcut un lucru bun pentru Timişoara, care e şi apreciat ca atare. Eu ştiu că sunt pericole de surpare a unor stâlpi pe care atârnă până la două sute-trei sute de cabluri care ar putea să aibă consecinţe tragice datorită poverii pe care o reprezintă cablurile de pe ele. (...). Solicitarea OPC a avizului psihologic pentru munca la înălţime denotă foarte limpede o preocupare care are alt comandament decât binele oraşului", susţinea atunci primarul Nicolae Robu. AGERPRES