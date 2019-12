Noul președinte al CSM spune că obiectivele pe care și le-a propus sunt centrate pe măsuri care să consolideze încrederea magistraţilor în CSM

Noul preşedinte al CSM, Nicoleta Margareta Ţînţ, a declarat, miercuri, că obiectivele pe care şi le-a propus în proiectul de candidatură sunt centrate pe realizarea unor măsuri concrete menite să consolideze încrederea magistraţilor în capacitatea Consiliului Superior al Magistraturii.



"Obiectivele pe care mi le-am propus în proiectul de candidatură (...) sunt centrate pe realizarea unor măsuri concrete menite să asigure îndeplinirea efectivă şi sub toate dimensiunile sale a rolului constituţional al Consiliului de garant al independenţei justiţiei, dar, în egală măsură, şi pentru a consolida încrederea magistraţilor în capacitatea Consiliul Superior al Magistraturii de a gestiona corespunzător toate problemele justiţiei. Personal, cred cu toată tăria că pentru atingerea fiecărui obiectiv pe care l-am expus în proiectul meu de candidatură este nevoie mai mult, cred, ca oricând, de echilibru, de unitate, de dialog şi nu în ultimul timp de viziune, pentru a face faţă tuturor provocărilor pe care, probabil, anul 2020 ni le va aduce. Am convingerea că obiectivele pe care le-am punctat în proiectul de candidat sunt priorităţi pentru toţi colegii mei din consiliu şi o spun deschis că mizez pe sprijinul şi pe implicarea tuturor, pentru că sunt convinsă că doar împreună prin efortul nostru conjugat vom putea reuşi în demersul de a avea o justiţiei independentă, o justiţie performantă şi care să se bucure de respectul societăţii în a cărui slujbă se află", a afirmat Margareta Ţînţ la sediul CSM.



Judecătoarea Nicoleta Margareta Ţînţ a fost aleasă, miercuri, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.



Surse din cadrul Consiliului au precizat, pentru AGERPRES, că Ţînţ a fost aleasă cu 15 voturi ''pentru'' şi 4 - ''împotrivă''.



Consiliul Superior al Magistraturii are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ÎCCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.



Potrivit Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

