O angajată de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM, reţinută pentru trafic de influenţă

Anca Doriana Stan, angajată la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), a fost reţinută de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată.



Anca Doriana Stan va fi prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.



Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului General, în perioada martie - iulie 2018, în calitate de angajată a FNGCIMM - Compartimentul Financiar Preventiv şi lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra colegilor de serviciu, în special din cadrul Serviciului Prima Casă, Anca Doriana Stan a pretins şi primit sume de bani de la intermediari sau de la beneficiarii unor dosare de creditare pentru a interveni pe lângă ceilalţi funcţionari de la FNGCIMM, în vederea urgentării unor dosare de creditare înscrise în Programul naţional "Prima Casă".



De asemenea, alte şase persoane, printre care se află Andreea Papadopol - şef al Serviciului Prima Casă din cadrul Direcţiei de Garantare a Fondului, sunt cercetate în libertate, sub control judiciar.



Conform Parchetului General, Andreea Papadopol este acuzată de luare de mită în formă continuată. Procurorii susţin că, în perioada martie - iulie 2018, în calitate de şef al Serviciului Prima Casă, ea a pretins şi primit sume de bani cuprinse între 300 şi 400 de euro pentru a urgenta îndeplinirea actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu în procesul de avizare a unor dosare de credit înscrise în program.



Dana Iuliana Tudor este cercetată pentru complicitate la infracţiunea de luare de mită în formă continuată, fiind acuzată că, în calitate de angajată a FNGCIMM - Serviciul Prima Casă, a ajutat-o pe Andreea Papadopol, urmare a solicitărilor formulate de către aceasta, dar şi ale altor salariaţi, să urgenteze îndeplinirea actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu în procesul de avizare a unor dosare de credit înscrise în Programul "Prima Casă", cunoscând că se primesc sume de bani în acest sens.



Radu Moldoveanu, Ştefan Tabacu şi Gabriela Andreea Chirilă sunt urmăriţi penal pentru complicitate la infracţiunea de cumpărare de influenţă, ei fiind acuzaţi de procurori că, în calitate de intermediari, au ajutat câte un beneficiar al Programului "Prima Casă" să intervină pe lângă Anca Doriana Stan şi să ofere acesteia o sumă de bani, pentru ca, în calitate de angajată a FNGCIMM, aceasta să intervină, la rândul său, pe lângă ceilalţi funcţionari pentru urgentarea soluţionării dosarelor lor de creditare. Pentru aceleaşi acuzaţii este cercetată şi Oana Georgiana Puiu.



Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii nu au voie să părăsească ţara. Totodată, celor trei funcţionari dela FNGCIMM li s-a impus obligaţia de a nu-şi exercita activitatea în cadrul acestei instituţii.



Procurorii de la Parchetul General au efectuat, joi, percheziţii la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM. AGERPRES