Oreste, Răzvan Ciobanu sau Raluca Bădulescu, printre numele care apar în dosarul COCAINĂ PENTRU VIP-uri

Nume răsunătoare se regăsesc într-un dosar de trafic de droguri pe care l-au întocmit procurorii DIICOT Ploiești. Nume grele din zona mondenă dar și din televiziune.

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a anunţat, într-un mesaj pe Facebook, după ce a fost audiat la DIICOT Ploieşti, că e suspect că ar deţine droguri de risc pentru consum propriu, pe care le-ar fi procurat de la oameni pe care nu i-a întâlnit şi cunoscut vreodată., scrie Agerpres.



"Pentru a nu sta în fiecare secundă la telefon, am să clarific aici: sunt suspect că aş deţine droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Droguri pe care le-aş fi procurat de la nişte oameni pe care nu i-am întâlnit, cu care nu am vorbit şi pe care nu i-am cunoscut vreodată în această viaţă. Cam atât am de spus, îmi voi exercita dreptul de a mă apăra. Şi sunt genul de om care învaţă din greşelile trecutului", a scris creatorul de modă.



Răzvan Ciobanu a fost audiat, joi, la DIICOT Ploieşti, într-un dosar de trafic şi consum de droguri.



În acelaşi dosar, a fost audiată în calitate de martor şi Raluca Bădulescu.

Și numele lui Oreste Teodorescu se regăsește în dosar iar acesta a anunțat la un post de televiziune că se va prezenta luni la audieri la DIICOT Ploiești.

Oreste a scris și o reacție pe Facebook în care scrie că:

”Dau aici un răspuns general, tuturor celor care vor sa ma întrebe ceva despre un dosar despre care nu știu nimic! Nu am fost audiat, nu mi ‭‬ s-a comunicat nici o citație. Am primit doar un telefon de la numărul acesta ‭(0799) 106 127‬ de la care am fost invitat luni la Ploiești.

Foarte suspect este faptul ca cineva intoxica câțiva jurnaliști cu date 100%false despre mine dintr-o ancheta la care nu am răspuns încă procurorilor

Am contactat avocatul și voi acționa in instanța pe toți cei care fac afirmații denigratoare și calomnioase despre mine, in afara oricăror probe!

Iată răspunsul meu pentru “jurnaliști”

Tot acest scenariu este o făcătură de la cap la coada! Asemenea informatii sunt false 100%. Cereți surselor voastre sa ofere probele aferente, altfel este doar o încercare grosolana de compromitere! Atenție la claritatea informațiilor! Vi s-au spus despre Percheziții, consum de stupefiante, martor, acum înțeleg ca vi se creionează profilul unui traficant! Eu voi acționa in judecată pe absolut toți cei care afirma minciuni despre mine. in rest, va urez toate cele bune și sa va faceți profesiunea cu credință și in spiritul adevărului, altfel este doar o imensa și penibila manipulare! ”

Potrivit unor surse judiciare, trei persoane au fost reţinute în acest dosar. De asemenea, cântăreţul de manele Elis Armeanca are calitatea de suspect, însă acesta nu a fost audiat.