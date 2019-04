Parchetul General: Deplasările externe ale lui Augustin Lazăr au costat aproximativ 20.000 euro

DIANA OROS

Parchetul General a informat, miercuri, că deplasările externe ale procurorului general Augustin Lazăr, în cei trei ani de mandat, au costat aproximativ 20.000 euro.



"Deplasările externe efectuate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de la preluarea mandatului, în anul 2016, până în prezent, au totalizat costuri în sumă de 96.373,51 lei (reprezentând 20.241,86 euro la cursul actual)", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului General.



Comunicatul Parchetului General vine după ce ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, l-a întrebat miercuri pe Augustin Lazăr, în timpul desfăşurării interviului pentru funcţia de procuror general, dacă deplasările sale efectuate în străinătate au costat Ministerul Public "frumoasa" sumă de 500.000 de euro.



"Mi-aţi prezentat aici şi în raportul dumneavoastră semnele recunoaşterii internaţionale: că aţi fost invitat, că aţi fost invitat... Întrebarea este aşa: Dacă aveţi o evidenţă a tuturor deplasărilor (...), cineva îmi spune - şi voi verifica oficial - faptul că toate aceste deplasări pe perioada mandatului dumneavoastră au costat Ministerul Public o frumoasă sumă de 500.000 de euro. Este adevărat?", l-a întrebat Toader pe Lazăr.



Augustin Lazăr a răspuns că este vorba despre "o exagerare".



"Eu cred că este o exagerare şi ştiu că noi am comunicat la un post de televiziune care sunt deplasările. Procurorul general, după cum prevede legea, reprezintă Ministerul Public. Procurorul general, dacă reprezintă Ministerul Public, se deplasează acolo unde Ministerul Public este invitat şi prezintă, face expuneri pe temele pe care a fost solicitat, face schimb de experienţă. (...) Este invitat nu pentru beneficiul lui personal, ci este o onoare a Ministerului Public, dacă are cu cine să facă schimb de bune practici. (...) Dacă cei care au denunţat această chestiune îmi arată o singură deplasare în care procurorul general nu a făcut o expunere acolo unde a fost, arătând experienţa României şi capacitatea României de a gestiona, inclusiv în contextul Preşedinţiei (Consiliului UE - n.r.), atunci vă dau dreptate", a spus el.



Procurorul general a întrebat retoric dacă ar fi trebuit să trimită pe altcineva în acele deplasări.



La finalul interviului, Lazăr le-a spus jurnaliştilor că toate datele privind deplasările sale sunt publice, ministrul Justiţiei neavând ce să mai verifice.



"Dar astea sunt publice, ce să mai verifice? Sunt pe site, sunt în regulă, unde a fost invitat procurorul general acolo s-a prezentat ca reprezentant al Ministerului Public, nu putea trimite pe altcineva. Procurorul general a fost mândru să reprezinte un Minister Public care are bune practici de combatere a corupţiei, a criminalităţii organizate, a protecţiei patrimoniului cultural şi de fiecare dată procurorul general a avut ce spune, a făcut schimb de bune practici cu cei care se aflau la acea conferinţă, încât Ministerul Public are o vizibilitate şi o recunoaştere internaţională", a susţinut Augustin Lazăr. AGERPRES