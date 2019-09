Patru persoane, reţinute în cazul de cămătărie şi şantaj de la Mizil

Patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în cazul de cămătărie şi şantaj de la Mizil, caz în care, joi, au fost efectuate şapte percheziţii domiciliare, informează DIICOT.



Potrivit DIICOT, grupul infracţional organizat, cunoscut sub denumirea de "Clanul Ciufu", a acţionat pe raza oraşului Mizil.



"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor C. O., C. C.-C., F. F. şi C. C.-C., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj (...). Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat faptul că, începând cu anul 2013, inculpaţii C. O., C. C.-C., F. F. au constituit şi condus un grup infracţional organizat profilat, în special, pe săvârşirea infracţiunii de camătă şi, în subsidiar, pe cea de şantaj", precizează DIICOT, într-un comunicat de presă remis vineri AGERPRES.



Conform sursei citate, principala ţintă a grupului infracţional investigat o reprezintă oamenii de afaceri şi crescătorii de animale din zonă, la acordarea împrumuturilor avându-se în vedere faptul că în situaţia în care debitorii nu vor putea achita împrumutul şi camăta, vor fi forţaţi să vândă unele produse, utilaje sau animale, acesta fiind şi raţionamentul pentru care odată cu oferirea banilor cu titlu de împrumut, nu se percep garanţii în natură.



În funcţie de sumele de bani împrumutate, puterea financiară şi statutul celor care împrumutau banii, dobânda percepută era stabilită procentual, cu precădere între 15% şi 30%, aceasta fiind achitată lunar, de regulă în ultima săptămână a lunii, dar uneori şi la termene bine stabilite.



"În specificul modului de acţiune al grupului infracţional organizat s-a stabilit faptul că, în relaţia cu crescătorii de animale care le datorau sume de bani, pe fondul deţinerii unei ferme de animale, a unor terenuri agricole cultivate cu cereale necesare hrănirii acestora, precum şi a utilajelor destinate recoltării cerealelor, în situaţia în care debitorii nu puteau achita ratele lunare ori achiziţionau de la aceştia animale sau produse agricole, percepeau sume de bani care depăşeau cu mult valoarea de piaţă a bunului respectiv, urmărind menţinerea unei stări continue de îndatorare, termenele de plată stabilite fiind zilele unor sărbători ortodoxe importante (Paşte, Crăciun), dar şi unele manifestări culturale zonale, precum Bâlciul Sfântului Petru", mai informează DIICOT.



Anchetatorii subliniază că deşi uneori între membrii grupului infracţional organizat au apărut divergenţe, aceştia şi-au oferit la nevoie sprijin reciproc. Astfel, în situaţia în care unul dintre membri era implicat în vreun conflict cu membrii altor familii rivale sau chiar cu alte persoane, precum şi în scopul exercitării de presiuni asupra debitorilor care nu achitau sumele de bani datorate, acesta era sprijinit necondiţionat de către toţi membrii grupului, fapt care a condus la crearea unei stări generale de temere, atât în rândul rivalilor, cât şi al propriilor debitori.



De asemenea, în situaţia cercetării unuia dintre membrii familiei de către organele judiciare, membrii grupului se alarmau reciproc şi se deplasau în zona instituţiei, pentru a crea o stare de presiune asupra autorităţilor, dar şi a celorlalte persoane implicate, cu scopul de a îngreuna tragerea lor la răspundere penală, precum şi pentru a genera o aşa-zisă stare de anarhie, în încercarea de a-şi arăta şi menţine supremaţia.



"La data de 28.06.2019, în jurul orelor 17,30, pe fondul unei stări majore de nemulţumire cauzată de nerestituirea unor sume importante de bani, datorate de către o persoană vătămată celor trei lideri ai grupului infracţional organizat şi totodată în urma exercitării mai multor acte de presiune psihică asupra victimei, prin efectuarea unor apeluri telefonice, în mod repetat, precum şi mesaje verbale transmise prin diverşi intermediari, inculpatul C. O. împreună cu un alt suspect s-au întâlnit în faţa unei agenţii a unui operator de telefonie, amplasată în centrul oraşului Mizil", precizează DIICOT.



Cu această ocazie, spun anchetatorii, inculpatul C. O. i-a aplicat persoanei vătămate, debitorul său, mai multe lovituri cu pumnii, reproşându-i nerestituirea sumelor de bani datorate, fapt care a determinat intervenţia organelor de poliţie din structurile de ordine publică, ce au condus ambele persoane la sediul Poliţiei Oraşului Mizil.



Concomitent acestui eveniment, majoritatea membrilor grupului infracţional organizat s-au alarmat telefonic şi s-au deplasat la sediul Poliţiei Oraşului Mizil pentru a-l susţine pe inculpatul C. O., dar şi pentru a-i crea o stare de temere victimei, în vederea achitării datoriilor şi pentru a renunţa la formularea plângerii penale.



"Coeziunea grupului infracţional a rezultat şi din activităţile desfăşurate de către membrii acestuia în momentele imediat ulterioare conflictului fizic menţionat, respectiv ascunderea sau înlesnirea plecării din localitate a membrilor care au participat efectiv la incident, în vederea îngreunării tragerii lor la răspundere penală, mutarea sumelor de bani şi a bijuteriilor de la locaţiile care ar fi putut fi vizate de eventuale percheziţii domiciliare ori contactarea unor persoane care ar fi putut sprijini ulterior membrii grupării", mai anunţă DIICOT.



În ceea ce priveşte activitatea de camătă desfăşurată de către membrii grupului infracţional organizat, anchetatorii au stabilit faptul că, după acordarea împrumuturilor, evidenţele privind datele scadente ale dobânzilor erau ţinute, de regulă, de către inculpata C. C.-C. şi suspecta F. E., care ulterior contactau debitorii în situaţia în care aceştia întârziau cu plata datoriilor. În cazul în care persoanele împrumutate întârziau în continuare în efectuarea plăţilor, li se adresau ameninţări, fiind puse în legătură telefonică cu liderii grupării, care exercitau acţiuni de intimidare.



Dobânzile obţinute de către membrii grupului urmare a împrumuturilor acordate persoanelor vătămate sunt în sumă de 1.451.900 lei, 39.700 euro şi 1.000 lire sterline (sume provizorii).



Vineri inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.



Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul IPJ Prahova - Serviciul de Investigaţii Criminale.

