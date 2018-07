Paul Ionescu, consilier la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, audiat la DIICOT

Paul Ionescu, consilier la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, a afirmat luni, la ieşirea din DIICOT, că a fost audiat în calitate de martor într-un dosar ce are legătură cu viaţa sa privată, cauza neavând nicio legătură cu zona politică.



"Nu are nicio legătură nici cu zona politică, nici cu zona parlamentară, este un dosar din viaţa mea privată. Am calitatea de martor", a declarat Paul Ionescu. AGERPRES