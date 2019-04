Petre Roman: Augustin Lazăr nu avea ce să caute ca purtător de cuvânt în dosarul Revoluţiei

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, "nu avea ce să caute" ca purtător de cuvânt în dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, a declarat pentru AGERPRES fostul premier Petre Roman, care a mai afirmat că acest dosar este foarte important pentru toţi cei care sunt victime sau rude ale victimelor din acele zile şi care au dreptul absolut "să lumineze această cauză a lor".



El şi-a exprimat "suprinderea, supărarea şi chiar indignarea" pentru faptul că această trimitere în judecată s-a făcut prin cuvântul lui Augustin Lazăr.



"Asta înseamnă, folosind cuvintele dumnealui (Augustin Lazăr - n.r.), o totală lipsă a simţului onoarei şi a datoriei morale. Nu avea ce să caute dumnealui ca purtător de cuvânt în această chestiune - o spun gândindu-mă la camarazii mei de la baricadă, în noaptea de 21 spre 22 decembrie, când (...) 39 au fost masacraţi. Cum este posibil ca un procuror care a executat cele mai negre ţinte ale regimului ceauşist să vină el să anunţe poporul român despre acest dosar? Oricare dintre procurorii militari care a muncit efectiv la acest dosar a fost binevenit. Spun asta pentru că am avut multe ore de discuţii cu procurorii militari care cercetau acest dosar, multe întrebări ale dumnealor şi ale mele. Ştiu că au avut un enorm volum de date şi de informaţii pe care au trebuit să le prelucreze cu toată atenţia şi au avansat acest dosar. Cred că au făcut-o cu bună credinţă, aşa cum i-am cunoscut, deşi îmi păstrez îndoielile mele în legătură cu trimiterea în judecată a lui Ion Iliescu şi cu atât mai mult a lui Gelu Voican Voiculescu", a afirmat Petre Roman.



Fostul premier a argumentat că în dosar se arată că fostul preşedinte Ion Iliescu ar fi urmărit să-şi asigure puterea politică, "or, în momentul în care s-a declanşat operaţiunea de diversiune teroristă dumnealui era deja preşedintele CFSN".



"Era singura putere politică în România la acel moment, pentru că CFSN-ul de fapt s-a întrunit prima dată pe 27 decembrie, când nu mai exista niciun fel de acţiune militară. Iar diversiunea teroristă care a cauzat atâtea sute de morţi şi mii de răniţi a fost fără îndoială legată de iniţiativa şi ordinele unor lideri militari. De aceea, păstrez îndoiala mea în legătură cu această chestiune, cu atât mai mult în ceea ce-l priveşte pe Gelu Voican Voiculescu, care nu era nimeni, cui să dea ordine? Dar îmi dau seama foarte bine de importanţa acestui dosar, pentru că toţi cei care se consideră victime sau rude ale victimelor acelor zile au dreptul absolut în temeiul statului de drept, al democraţiei, al libertăţii pe care am cucerit-o atunci, să lumineze această cauză a lor. Asta da, este o chestiune fundamentală pentru funcţionarea societăţii în democraţie", a adăugat Petre Roman.



Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată de procurorii militari pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii în dosarul "Revoluţiei din decembrie 1989".



De asemenea, au fost trimişi în judecată şi Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim ministru, şi gen. (rtr.) Iosif Rus, fost şef al Aviaţiei Militare.



Procurorii militari au dispus clasarea dosarului Revoluţiei din decembrie 1989 în privinţa fostului dictator Nicolae Ceauşescu, fostului premier Petre Roman, fostul ministru al Apărării, Victor Atanasie Stănculescu şi a lui Silviu Brucan, Iulian Vlad, Tudor Postelnicu, Vasile Milea, Nicolae Militaru. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, clasarea a fost dispusă pentru mai multe motive: decesul persoanelor cercetate, nu sunt probe concludente sau exista autoritate de lucru judecat.



Cu privire la conduitele lui Petre Roman - fost prim-ministru al Guvernului Romaniei, Teodor Brateş - fost redactor şef în cadrul TVR şi Ioan Toma - fost ministru al Tineretului, s-a dispus clasarea deoarece în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că nu exista în sarcina acestora probe concludente cu privire la săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii, prevăzute de art. 439 din Cp. AGERPRES