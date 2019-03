PLUS susţine că a obţinut în instanţă confirmarea oficială că Tudorel Toader pregateşte OUG pe Codurile penale

Reprezentanţii PLUS au susţinut vineri că au obţinut în instanţă confirmarea oficială că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pregăteşte ordonanţa de urgenţă privind Codurile penale.



Potrivit unui comunicat de presă, PLUS informează că într-un proces având ca obiect suspendarea oricărui demers efectuat de Ministerul Justiţiei pentru emiterea unor ordonanţe de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală pe care l-a iniţiat, ministerul condus de Tudorel Toader "recunoaşte că lucrează la elaborarea unor astfel de ordonanţe".



"Astfel, la puţin timp după ce a fost scăpat cu ajutorul PSD de moţiunea îndreptată împotriva sa de către parlamentari, ministrul Justiţiei recunoaşte că analizează posibilitatea de a modifica cele două Coduri penale prin ordonanţe de urgenţă. O astfel de informaţie confirmă zvonurile potrivit cărora PSD a blocat adoptarea moţiunii îndreptate împotriva lui Tudorel Toader în schimbul promisiunii acestuia de a forţa modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală printr-o ordonanţă de urgenţă. Recunoaşterea a fost făcută printr-o adresă oficială depusă la dosarul cauzei şi semnată de către un director din cadrul ministerului, în care se afirmă clar că 'la nivelul secţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei există în analiză posibilitatea elaborării unui proiect de act normativ de modificare a Codului penal şi de procedură penală'. Litigiul în cadrul căruia PLUS a obţinut această confirmare este doar una dintre acţiunile echipei de jurişti a partidului, prin care se încearcă blocarea modificărilor aduse de către coaliţia PSD-ALDE sistemului judiciar şi reglementărilor penale din România", se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, reprezentanţii PLUS au susţinut ferm neconstituţionalitatea emiterii unor ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Codurilor penale, "dovadă în acest sens stând chiar jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care a reţinut în decizia nr. 1431/2010 că, în situaţia în care Parlamentul este sesizat cu un proiect de lege, emiterea unei ordonanţe de urgenţă cu privire la acelaşi proiect de lege este neconstituţională". AGERPRES