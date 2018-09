Alarmant! Predoiu spune că scăderea vârstei de pensionare anticipată duce la riscul unei plecări în masă din sistemul judiciar

Odată cu scăderea vârstei de pensionare anticipată s-a creat riscul unei plecări în masă din sistemul judiciar, apreciază fostul ministru al Justiţiei Cătălin Predoiu, deputat PNL.



"Reiau ceea ce am spus repetat şi în Comisia Iordache: odată cu scăderea vârstei de pensionare anticipată s-a creat riscul unei plecări în masă din sistemul judiciar. Consecinţe: o expertiză valoroasă va fi pierdută, înainte de a fi transferată magistraţilor mai tineri, cei rămaşi vor avea mai multe dosare de judecat, crescând astfel riscul erorilor judiciare, termenele de judecată se vor prelungi, durata proceselor va deveni nerezonabilă, şi termenele de redactare se vor prelungi iar incertitudinea juridică va afecta circuitul civil şi drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale cetăţenilor", a scris Predoiu, miercuri, pe Facebook.



El atrage atenţia că sunt aproximativ 4 milioane de dosare civile pe rolul instanţelor în fiecare an, toate vor fi afectate, "iar justiţia penală va întârzia să facă dreptate, să scoată pe cei nevinovaţi de sub acuzare, sau să pedepsească pe cei dovediţi vinovaţi".



"Într-un cuvânt: rotiţele justiţiei vor fi brusc încetinite şi mecanismul dezorganizat. Liderii PSD, şi nu numai ei, şi-au făcut un clişeu în a întreba: "care este, domnule, acea prevedere care va paraliza justiţia şi anticorupţia?!". Le răspund încă odată: aceasta, cea prin care invitaţi la pensionare anticipată sute de magistraţi cu experienţă, în plin vârf profesional! Parafrazez o vorbă celebră: dacă nu e crimă, e sigur prostie. Păcat!", a mai scris deputatul PNL. AGERPRES