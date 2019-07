Preşedintele CSM: Raportul GRECO conţine erori factuale evidente

Lucian Alecu

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, face apel la o dezbatere "profundă şi nu doar de suprafaţă" în legătură cu recomandările din raportul GRECO şi arată că, în cadrul CSM, se va face o analiză a documentului sub toate aspectele, "inclusiv al celor ce conţin erori factuale evidente".

Într-un comunicat transmis miercuri, Lia Savonea declară că este nevoie de o analiză complexă în cadrul instituţional bine determinat de lege, "abstras de orice context cu potenţial politic şi de orice interpretare trunchiată ori neadevărată a realităţii".

"Pe fondul amplificării dezbaterilor publice şi multiplicării mesajelor, inclusiv imperative, lansate după publicarea raportului GRECO, referitoare la instituţii din cadrul autorităţii judecătoreşti, în calitate de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii înţeleg să fac un apel la o abordare echilibrată, calmă şi obiectivă a situaţiei, cu argumente legale şi de natură tehnică. Organizarea judiciară şi buna funcţionare a sistemului de justiţie implică, cu necesitate, o analiză complexă în cadrul instituţional bine determinat de lege, abstras de orice context cu potenţial politic şi de orice interpretare trunchiată ori neadevărată a realităţii", spune Savonea.

Şefa CSM vorbeşte de "erori factuale evidente" în raportul GRECO.

"Reiterez, pe această cale, nevoia unei dezbateri profunde şi nu doar de suprafaţă, cu atât mai mult cu cât Consiliul Superior al Magistraturii va analiza, aşa cum a făcut-o şi cu prilejul publicării altor rapoarte, cum ar fi cel al Comisiei de la Veneţia sau raportul MCV, şi prezentul raport GRECO, sub toate aspectele, inclusiv al celor ce conţin erori factuale evidente. O astfel de analiză se impune cu atât mai mult cu cât pe masa Consiliului se află în aşteptare pentru a fi dezbătute şi alte lucrări aflate în conexiune cu dezideratul asigurării unei justiţii care trebuie să funcţioneze la standarde europene", susţine Savonea.

"Fără a ne îndepărta de la valorile, principiile şi de la obligaţiile ce ne revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene, consider că, în egală măsură, realităţile din justiţia noastră relevate în ultima vreme nu pot fi nici acestea ignorate ori bagatelizate. În calitate de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii doresc să atrag atenţia, pe această cale, asupra riscului îndepărtării de la dezideratul respectării independenţei Justiţiei pe care, deşi o parte însemnată a scenei publice îl clamează, ajunge să fie disonantă cu principiile pe care le afirmă. Totodată, problemele reale din Justiţie şi care merită, cu adevărat, o dezbatere serioasă par marginalizate, în detrimentul cetăţenilor ca beneficiari ai actului de justiţie", mai declară Lia Savonea.

AGERPRES