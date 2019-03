Preşedintele Parlamentului European se declară îngrijorat de faptul că Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar

Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, se declară îngrijorat de faptul că Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar. Într-o postare pe contul său de Twitter vineri, el exprimă sprijinul Parlamentului European faţă de candidatul acestui for la postul de procuror-şef european.



''Voi ridica problema la şedinţa liderilor grupurilor din Parlamentul European, miercuri'', a anunţat Antonio Tajani în acelaşi mesaj.



Reacţia oficialului european intervine după ce fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost plasată, joi, sub control judiciar de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI, Nicolae Popa.