Primarul Capitalei a făcut plângere împotriva celor care i-au adus acuzaţii privind Parcul Pădurea Băneasa

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat joi că a făcut plângere în instanţă împotriva celor care i-au adus diverse acuzaţii privind proiectul de amenajare a Pădurii Parc Băneasa.



Precizările au fost făcute la începutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe a cărui ordine de zi figurează un proiect prin care se cere Guvernului trecerea Pădurii Parc Băneasa în domeniul public al Capitalei, în scopul reamenajării ca parc.



"În ceea ce priveşte o altă mare, imensă, dezinformare, referitor la acest subiect am făcut dimineaţă deja plângerea, pentru că nu putem să ne lămurim doar în declaraţii politice. Vreau să fim în faţa instanţei şi acuzatorii să aducă dovezile. S-a spus că primarul general doreşte votul consilierilor generali pentru a obţine de la Guvern, de la Romsilva, pădurea Băneasa, să o transforme în pădure-parc, deoarece primarul general are interese economice în acea zonă. În primul rând, pădurea Băneasa se află în extravilanul municipiului Bucureşti. Conform legii, nu se poate construi absolut nimic, nu cum aberant s-a afirmat ieri de către un aşa-zis ONG eco-civic, preluate acele informaţii cu nesăbuinţă şi fără o minimă cercetare şi informare şi de către anumiţi colegi din Consiliul General din Opoziţie. Dar ne vom vedea în faţa instanţei şi de această dată nu îmi mai retrag plângerea", a spus edilul general.



Gabriela Firea a subliniat că, potrivit legii, "nu se poate construi absolut nimic" în zona respectivă.



"Pădurea parc, precum şi extinderea Grădinii Zoologice sunt proiecte iniţiate acum câţiva ani de zile, dar care au fost îngropate. Inclusiv consilierii generali PNL au votat în 2013 preluarea Pădurii Băneasa de la Romsilva la Municipiu, aşa cum a fost dată de Regele Mihai I încă din 1930, pentru Municipiul Bucureşti, în scopul amenajării unei păduri parc. Acel proiect a fost votat în 2013 inclusiv de către consilierii generali PNL. Atunci era bine că au votat ei. Acum, că primarul general Gabriela Firea doreşte să aducă din nou în atenţia publicului, prin măsuri administrative, Pădurea Băneasa, nu este bine. Pe acest subiect ne vedem la instanţă. Nu se poate construi nimic. Nu vrea nimeni să construiască nimic, nu vrea nimeni să defrişeze, să taie vreun copac. Legea interzice. Şi chiar dacă legea ar fi permis, nu am fi fost noi aceia care să defrişăm", a spus ea. AGERPRES