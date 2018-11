Procesele lui László Tőkés privind "Martie negru" şi arborarea steagurilor secuiesc şi al regiunii Partium, la CEDO

Două procese ale europarlamentarului Tőkés László vor fi judecate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg, cel privind evenimentele din "Martie negru" (1990) - pentru infracţiuni contra umanităţii, respectiv cel referitor la arborarea steagurilor secuiesc şi al regiunii Partium, au anunţat luni avocaţii acestuia.



Potrivit avocatei Menyhárt Gabriella, dosarul "Martie negru" a fost trimis la CEDO în septembrie 2018, pentru a cerceta, pe lângă omor, şi infracţiuni contra umanităţii.



"Într-o scrisoare separată, eu am solicitat în limba engleză persoanei care înregistrează dosarele să aibă grijă de acest dosar, având în vedere că, din practica noastră juridică, colaborând şi cu alţi avocaţi din Transilvania, am constatat o discriminare privind înregistrarea şi filtrarea cazurilor ce tind spre rezolvarea conflictelor româno-maghiare din Transilvania sau din afara ţării. Am solicitat persoanei să acorde atenţie deosebită acestui caz, foarte sensibil, pentru a evita orice fel de nedreptate în ce priveşte filtrarea şi înregistrarea dosarului", a spus avocata, într-o conferinţă de presă la care au mai participat Tőkés László şi avocatul Kincses Előd.



Ea a precizat că, în anul 2017, s-a înaintat o plângere către Parchetul militar de pe lângă ÎCCJ pentru a cerceta şi a începe urmărirea penală pentru omor şi fapte împotriva umanităţii. Primul răspuns, foarte vag, a precizat că evenimentele s-au soldat deja cu sentinţe, în anii 1990-1991, însă, susţine avocata, parchetul nu a luat în considerare şi infracţiunile contra umanităţii.



"Noi am solicitat şi cercetarea şi începerea urmăririi penale în ce priveşte infracţiunile contra umanităţii din acel martie negru. Ca răspuns, parchetul a restituit pe cale administrativă plângerea penală spunând că evenimentele nu sunt descrise în mod corect şi nu se poate trage concluzia ce anume fapte dorim să fie cercetate de către Parchetul militar. În ciuda celor 30 de pagini pe care le-am scris. După a doua plângere, ne-am adresat ÎCCJ, însă a fost respinsă ca fiind inadmisibilă. Iar în septembrie anul acesta, au trimis dosarul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de la Strasbourg", a spus Menyhárt Gabriella.



Avocata a subliniat că, deşi există dovezi, între opinia istorică română şi opinia istorică maghiară există o foarte mare contradicţie în ce priveşte prezentarea acelor evenimente din martie 1990.



"Intenţia noastră reală este de a aduce la un consens sau de a arăta haina adevărată a acestor evenimente. Avem dovezi că Ion Iliescu şi tovarăşii săi au regizat şi organizat acele evenimente de la Târgu Mureş", a declarat Menyhárt Gabriella.



Avocatul Kincses Előd a vorbit despre procesul steagurilor arborate de Tőkés la balconul său de eurodeputat din Oradea, respectiv cel secuiesc şi cel al regiunii Partium.



"Pierzând aici, la instanţele din Oradea, procesele legate de arborarea steagului secuiesc şi al Partium, am sesizat CEDO. S-a înregistrat, dar viteza de acolo lasă de dorit. Judecătorii sunt absolut supraîncărcaţi şi de aceea se leagă de orice ca să respingă imediat după înregistrare, fără nicio motivare, memoriile depuse. Fiindcă pur şi simplu este imposibil să facă faţă puzderiei de procese care ar trebui să figureze pe rolul lor dacă ar putea aprofunda cum trebuie sesizările primite", a declarat Kincses Előd. AGERPRES