Procesul Colectiv, amânat din nou: „Îşi bat joc de noi”

Tribunalul Bucureşti a amânat pentru 22 octombrie judecarea dosarului Colectiv, deoarece judecătorul care se ocupa de acest caz a ieşit la pensie, iar instanţa nu a desemnat un alt magistrat care să preia dosarul. Amânarea procesului i-a nemulţumit pe părinţii tinerilor decedaţi în urma incendiului de la Colectiv. „Îşi bat joc de noi”, a spus Jean Chelba, potrivit căruia şi preşedintele Klaus Iohannis are o parte din vină pentru această situaţie.



Pe 24 iulie, CSM a admis cererea de pensionare depusă de Mihail Valeriu Terceanu, judecătorul care se ocupa de dosarul Colectiv, iar pe 31 august preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru eliberarea din funcţie. Tribunalul Bucureşti nu a reuşit să desemneze un alt magistrat care să preia dosarul Colectiv. „Suntem foarte indignaţi şi supăraţi, am ajuns la capătul răbdării. Nu se poate aşa ceva. Sunt cel care, acum un an şi ceva, am strigat judecătorului să nu iasă la pensie. Ne-a făcut, cred, în ciudă”, a spus Jean Chelba.

„În luna iunie a depus actele şi nu ştiu ce s-a întâmplat, trebuia semnat decretul mai devreme. Preşedintele nu ştiu dacă şi-a făcut în totalitate treaba. Poate era pe bicicletă şi nu avea creion la el să-i semneze”, Jean Chelba, tatăl unuia din tinerii morţi la Colectiv

„Nu există complet de judecată şi niciun judecător care să preia acest caz. Toată lumea este cu nervii la pământ, se apropie 30 octombrie, se fac trei ani. Nimic nu s-a întâmplat. Eu zic să nu ne aducă în starea în care să ne facem singuri dreptate. Îşi bat joc de noi. Suntem la capătul puterilor, suntem foarte indignaţi”, a declarat Chelba.

Proces amânat de doi ani şi patru luni

În aprilie 2016, dosarul Colectiv a fost trimis în instanţă de Parchetul General, iniţial la Judecătoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucureşti. În dosarul Colectiv au fost trimişi în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), precum şi persoanele juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL. De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajaţi din cadrul primăriei şi doi pompieri.