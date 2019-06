Procuroarea Maria Piţurcă despre cazul de la Baia de Aramă: Am luat minora în braţe şi am predat-o tatălui adoptiv

Captura Video

Procuroarea Maria Piţurcă, de la Parchetul Curţii de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de opt ani de la asistenţii maternali din Baia de Aramă pentru a o preda familiei care a adoptat-o, a declarat că minora era agitată, iar ea a reuşit să o ia în braţe şi să o predea tatălui adoptiv.



Acuzată că a bruscat-o pe fetiţă şi a târât-o pe jos, procuroarea a afirmat că a fost însoţită de un psiholog şi un asistent social de la DGASP Dolj, care nu au putut interveni, iar ea a intervenit pentru a opri starea de agitaţie a minorei, care urmează să fie examinată medical şi psihologic.



"Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă a fost înregistrată sesizarea DGASPC Mehedinţi prin care se informa că asistentul maternal refuză să o predea pe minoră părinţilor adoptatori după ce a rămas definitivă decizia de adopţie a Curţii de Apel Craiova. În plângere se arăta că asistenţii maternali influenţau negativ copilul referitor la părinţii adoptivi şi pe perioada procesului de adopţie asistenta maternală a fost sancţionată de protecţia copilului, pentru că nu a lăsat-o pe minoră să relaţioneze cu cei care urmau să o adopte. Pentru a înceta starea de deţinere ilegală, întrucât asistenta maternală nu o mai putea ţine pe minoră (pentru că dacă i se întâmpla ceva minorei ar fi răspuns părinţii adoptivi, care nu o aveau sau statul român), pentru a se stabili starea fizică şi psihică a minore, deoarece pe timpul cercetătorilor au fost solicitate anumite documente medicale din care a reieşit că minora fost internată de mai multe ori la Spitalul orăşenesc Baia de Aramă cu mai multe afecţiuni dintre care şi malnutriţie, pneumonie, gastroenterocolită, s-a solicitat un mandat de percheziţie pentru starea fizică şi psihică a minorei şi pentru ridicarea de documente privind starea de sănătate a acestei", a declarat presei Maria Piţurcă.



Aceasta a explicat că s-a deplasat la domiciliul fostei asistente maternale, căreia DGASP Mehedinţi îi desfăcuse contractul de muncă şi îi retrăsese calitatea de asistent maternal, împreună cu un psiholog şi un asistent social de la DGASP Dolj.



"În acelaşi imobil locuiau mai multe persoane majore - fiii majori ai asistentei maternale, nora -, ne-am legitimat, am prezentat mandatul de percheziţie şi am solicitat să ne-o prezinte pe minoră. Am încercat să relaţionăm cu minora, dar nu s-a putut, pentru că striga, plângea. Eram la etaj şi i-am solicitat fostei asistente materiale să o liniştească. Am coborât în bucătăria de la parter, am încercat să stăm la masă şi să îi explicăm ce urmează să se întâmple, dar ceilalţi membri majori au început să ţipe, să vocifereze şi s-a creat o hărmălaie, nu ne-am putut înţelege, iar minora era în continuare agitată. Atunci am luat hotărârea să încetăm această stare a minorei. Părinţii adoptivi erau cu noi, au fost cu noi şi un psiholog şi un asistent social de la DGASP Dolj. Trebuia să înceteze starea de deţinere ilegală şi să o predăm părinţilor adoptivi, conform hotărârii definitive. Apoi am luat consimţământul lor pentru a fi examinată la IML. Nu puteam să ţinem minora să strige, să ţipe până ridicam noi documentele privind starea acesteia. Am încercat să o iau de acolo să o duc părintelui adoptiv. Nu ştiu ce imagini s-au văzut, eu am încercat să o iau în braţe, chiar am reuşit şi am predat-o tatălui în braţe", a spus procuroarea.



Întrebată de ce se zbătea copilul, ea a afirmat că acesteia i s-a inoculat că va fi dusă în străinătate şi i se va face rău.



"Adoptatorii sunt cetăţeni români care au dublă cetăţenie, română şi americană, tatăl adoptiv este manager iar mama adoptivă este manager în domeniul medical în SUA. Sora domnului este doctor în psihologie şi deţine o clinică pentru acordare de asistenţă copiilor cu probleme speciale. Pe parcursul procesului de adopţie asistentul maternal a încercat să încadreze fetiţa într-un grad de handicap. Noi nu ştim ce probleme psihice are fetiţa, pentru că nu am putut să relaţionăm în niciun fel. Acum pot să vă spun că fetiţa este bine, chiar a început să relaţioneze cu părinţii, i s-a acordat şi consiliere psihologică. Acum este la părinţii adoptivi, în România, unde locuiesc aceştia la rude. Nu poate pleca din ţară, pentru că potrivit legii adopţiei sunt anumite proceduri", a precizat procuroarea.



Maria Piţurcă a menţionat că se va face o evaluare psihologică copilului, întrucât există un dosar în care se efectuează cercetări pentru rele tratamente aplicate minorului. Potrivit sursei citate, fetiţa era inclusă în categoria copiilor greu adoptabili, asistenţii maternali au avut prioritate şi de două ori au refuzat să adopte fetiţa. Părinţii adoptivi ar fi luat orice copil li s-ar fi oferit şi a fost vorba despre acest copil, "pentru că profilul lor este compatibil cu profilul acestei fetiţe".



Potrivit procuroarei, s-a hotărât preluarea dosarului de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova pe motiv că în zonă se crease un anumit sentiment: "asistenţii maternali şi vecinii induseseră ideea că minorei îi va fi rău cu părinţii adoptatori".



"Din investigaţiile efectuate, a reieşit că după ce adopţia a rămas definitivă, s-a încercat de către DGASPC Mehedinţi de trei ori să se ia legătura cu asistentul maternal ca să predea fetiţa. În momentul în care a fost invitat la DGASPC Mehedinţi cu fetiţa, s-a prezentat singur, refuzând să aducă fetiţa şi i-a invitat la domiciliu să ia copilul. S-au prezentat apoi cei de la DGASPC de două ori, cu organele de poliţie, care nu au putut intra, potrivit dispoziţiilor legale. În urma acestor refuzuri, asistentei maternale i-a fost retrasă această calitate şi i-a fost desfăcut contractul de muncă cu DGASP Mehedinţi. Din acel moment ea nu mai avea niciun drept pentru a deţine minora la domiciliul ei", a precizat procuroarea Maria Piţurcă.



Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus vineri efectuarea unor verificări în legătură cu imaginile în care un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova ar brusca o fetiţă de opt ani, în timp ce copilul este ridicat din casa asistentului maternal din Baia de Aramă pentru a fi dat spre adopţie unei familii din SUA. AGERPRES