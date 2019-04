Procuror DIICOT: Ordonanţele de urgenţă adoptate anul acesta nu au efecte benefice pentru sistemul judiciar

Kuzma/Getty Images/iStockphoto "justice concept, selective focus on nearest part ,lens blur f/x" "justice concept, selective focus on nearest part ,lens blur f/x"

Ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern anul acesta nu au efecte benefice pentru sistemul judiciar, a declarat procurorul Cătălin Borcoman, fost şef al DIICOT Braşov, candidat pentru funcţia de procuror european din partea României.



Acesta a susţinut joi interviul la MJ pentru această calitate, la ieşire el fiind întrebat de presă despre ordonanţele de urgenţă pe legile Justiţiei.



"Magistraţii din ţară şi inclusiv cei de la Braşov au protestat în repetate rânduri. Nu pot aprecia schimbările legislative din punct de vedere al oportunităţii acestora, deoarece este atributul politicienilor, însă consider că inclusiv ordonanţele de urgenţă adoptate la nivelul acestui an nu au efecte benefice pentru sistemul judiciar. De asemenea, de fiecare dată când modificările legislative au fost de natură a afecta activitatea de urmărire penală şi, sigur, unde eram interesat - de a afecta investigarea criminalităţii organizate, am tras semnale de alarmă necesare alături de colegii mei, însă decizia nu ne aparţine", a spus Cătălin Borcoman.



Candidaţii la funcţia de procuror european din partea României susţin joi interviul în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



Potrivit unui anunţ publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei (MJ), pentru funcţia de procuror european din partea României şi-au depus candidatura: Daniel Constantin Horodniceanu, Cătălin Laurenţiu Borcoman, Marius Bogdan Bulancea, Laura Ecedi Stoisavlevici şi Elena Hach. AGERPRES