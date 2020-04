Procurorul general Gabriela Scutea vrea desființarea SIIJ. Ana Birchall aplaudă

Sistemul a ieșit la rampă, după aproximativ două luni de tăcere, generată de pandemia de COVID-19, și reaprinde obsesia privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). De această dată, Gabriela Scutea, procurorul general al României, iese la rampă și, în cadrul unui interviu acordat unui post de televiziune, spune că existența SIIJ „nu are o fundamentare sustenabilă” și că nu are nici resursele necesare pe care „le poate antrena DNA”. Fostul ministru al Justiției Ana Birchall aplaudă poziția lui Scutea și scrie că, pentru motivul că ea însăși a militat pentru desființarea SIIJ, a primit chiar și amenințări cu moartea.

În interviul citat, Gabriela Scutea recunoaște că, în calitatea ei de procuror general al PÎCCJ, are aceeași opinie ca anul trecut, când era purtător de cuvânt al unei asociații în care activa, în sensul că Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție nu trebuie să mai existe. „Categoric că am aceeași opinie. Nu a fost una de dragul discuției, ci întemeiată încă din anul 2017, când domnul ministru Toader a produs celebrele slide-uri, dar în spatele cărora nu vedeam o justificare reală. (…) SIIJ nu are resursele în acest moment pe care le poate antrena DNA, dar pe care le antrenau și Parchetele de pe lângă Curțile de Apel în legătură cu alte categorii de fapte decât cele de competența DNA, ca să facă față unor activități fie flagrante, fie foarte, foarte consumatoare de resurse și noi nu putem să-i ajutăm, pentru că este o procedură specială de numire în cadrul acestei secții”.

Procedura specială de numire la această secție, care supără mult sistemul este faptul că procurorii de aici sunt numiți prin concurs, de către plenul CSM, fără niciun fel de interferență politică. Acest lucru ar face, în opinia Gabrielei Scutea, ca „termenul de prescripție să curgă în cauze. (…) Prin urmare, raportarea noastră este una în sensul în care SIIJ nu are o fundamentare sustenabilă”.

Birchall: Am primit amenințări cu moartea

Afirmațiile Gabrielei Scutea au fost preluate, pe pagina sa de socializare, și de fostul ministru al Justiției Ana Birchall, care a militat activ, în mandatul său de anul trecut, pentru desființarea SIIJ, fapt ce l-a determinat pe președintele Klaus Iohannis să o laude. Birchall a scris: „Absolut corectă poziția procurorului general. Așa cum am spus mereu (deși mi-am atras critici, campanii de denigrare în presă, amenințări, inclusiv cu moartea, o acțiune șicanatorie la CCR din partea găștii Savonea – câștigată de mine – și în final excluderea din partid) Secția Specială (SIIJ) în actuala formă moșită de Iordache, Tudorel Toader și compania este toxică pentru sistemul judiciar și trebuie desființată!”.

Reamintim că Gabriela Scutea, fostă adjunctă a Laurei Codruța Kovesi, pe vremea când aceasta din urmă conducea Parchetul General, a fost numită, în acest an, de Klaus Iohannis, în funcția de șef al Ministerului Public, la propunerea ministrului Cătălin Predoiu, în ciuda avizului negativ emis de Secția pentru Procurori de la CSM.

Tema închiderii SIIJ, rostogolită mediatic de actualul procuror general și de fostul ministru al Justiției, cu două săptămâni înainte de ridicarea stării de urgență